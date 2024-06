Warnung vor Dauerregen und Hochwasser: Welche Landkreise sind betroffen?

Die Hochwasserlage hat sich in vielen Teilen Bayerns noch nicht entspannt. Auch am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst noch vor Dauerregen. Ein Überblick.

Ganz Bayern und vor allem Schwaben erlebten ein Wochenende mit Extremwetter. Einige Regionen haben noch immer mit Dauerregen, Hochwasser und Erdrutschen zu kämpfen. Auch am Montag hat sich die Lage noch nicht überall entspannt. Es kommt zu Zug- und Schulausfällen. Der Regen lässt vor allem im Süden Bayerns am Montag erst einmal nicht nach. Dort gilt noch immer eine Warnung vor Dauerregen.

Warnung vor Dauerregen in Bayern heute: Betroffene Landkreise

Im Süden Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch immer vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Es herrscht die orange Warnstufe 2 von 4. In diesen Landkreisen gilt die Warnung bis Montagabend um 18 Uhr:

Augsburg

Dillingen

Günzburg

Lindau

Neu-Ulm

Unterallgäu

Hier gilt die Warnung bis Dienstag um 0 Uhr:

Altötting

Bad Tölz-Wolfratshausen

Berchtesgadener Land

Garmisch-Partenkirchen

Landsberg

Miesbach

München

Oberallgäu

Ostallgäu

Rosenheim

Traunstein

Weilheim-Schongau

Hochwasser-Warnungen für Bayern heute im Überblick

Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes konzentriert sich das Hochwasser in Bayern zunehmend auf die Donau, wo vielfach die höchste Meldestufe 4 erreicht ist. An den Zuflüssen sind die Höchststände weitgehend erreicht und das Hochwasser geht langsam zurück. In diesen Landkreisen gilt die Meldestufe 4:

Aichach-Friedberg

Amberg-Sulzbach

Augsburg

Bamberg

Cham

Coburg

Deggendorf

Dillingen

Donau-Ries

Eichstätt

Freising

Günzburg

Ingolstadt

Kelheim

Landshut

Neuburg-Schrobenhausen

Neu-Ulm

Nürnberg

Passau

Pfaffenhofen an der Ilm

Regensburg

Schwandorf

Straubing-Bogen

Wetter in Bayern heute: Regen und Gewitter

Der Regen lässt vor allem im Süden Bayerns und in der südlichen Oberpfalz am Montag vorerst nicht nach. Im Laufe des Tages erwartet der DWD auch einzelne, teils kräftige Gewitter. In Franken bleibt es hingegen meist trocken. Dort zeigt sich hin und wieder auch die Sonne. Die Temperatur steigt auf maximal 16 bis 22 Grad.

Auch in der Nacht zum Dienstag hält der Regen in Alpennähe , im südlichen Niederbayern und am Bayerischen Wald teilweise noch an, sonst ist es trocken. Tagsüber lässt er erst etwas nach, später kann es einzelne Gewitter geben. Am Mittwoch erwartet der DWD dann im Norden und Nordwesten Bayerns schauerartigen Regen und einzelne Gewitter. In der Nacht zum Donnerstag klingen die Niederschläge aber ab.