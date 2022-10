Krieg in der Ukraine

Erschöpft und ein Stück weit ernüchtert: So ist die Lage in Helferkreisen

Plus Groß war die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete zu Beginn des Kriegs. Doch die Zahl der Ehrenamtlichen hat abgenommen. Zu Besuch bei einem Helferkreis in Memmingen.

Als der Helferkreis an diesem Abend in Memmingen zusammenkommt, geht es um die wichtigen Dinge. Um den Wohnraum, der so schwierig zu finden ist – erst recht für Geflüchtete. Um Deutschkurse, von denen es nach wie vor zu wenige gibt. Themen, die die Ehrenamtlichen der Freiwilligenagentur Schaffenslust, wo etwa 300 Flüchtlingshelferinnen und -helfer tätig sind, umtreiben. Die Stimmung an diesem Abend ist durchwachsen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

