Kruzifix an bayerischen Schulen: Schülerinnen klagen – und bekommen Recht

Trennung von Staat und Kirche. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das war schon in den 90ern ein Thema von uns, nur mittlerweile ist die Gesellschaft, zum Glück, nochmal etwas weiter. Kreuze gehören weder in öffentliche Einrichtungen noch in Schulen (wenn es nicht ein religiöser Träger ist). Ich weiß nicht, was es daran noch zu diskutieren gibt.