Kardinal Marx: „Bestimmen selber, was wir sagen“

Das Verhältnis von Reinhard Kardinal Marx und Markus Söder – also vom katholischen Münchner Erzbischof und Bayerns evangelischem Ministerpräsidenten – ist spätestens seit dem Jahr 2018 getrübt. Was Marx über Söder denken mag? Was er damals über dessen Kreuz-Erlass sagte, war jedenfalls deutlich: Durch den sei „Spaltung, Unruhe, Gegeneinander“ entstanden. Nachdem die Kirchen zuletzt CDU und CSU massiv kritisiert hatten, weil die Union mithilfe von Stimmen der AfD einen Antrag im Bundestag zu einer härteren Migrationspolitik durchgebracht hatte, beschied Söder: Die Kirchen sollten sich „auch um die ein oder anderen christlichen Themen“ kümmern.

Markus Söder hatte den Kirchen Zurückhaltung bei politischen Themen empfohlen

Nun sagte Marx am Donnerstag zum Ende der Frühjahrsvollversammlung der bayerischen Bischöfe in Passau: „Das bestimmen wir selber, was wir sagen und wo wir etwas sagen.“ Die Kirche habe einen „Auftrag für das Gesamte der Gesellschaft“ und nicht nur für rein religiöse Angelegenheiten. Söder hatte seine Kritik an den Kirchen mit dem Hinweis verbunden, dass der Freistaat kirchliche Gehälter zahle. Bislang hatten die bayerischen Bischöfe die harschen Töne Söders nicht kommentiert.

In Bayern ist per Konkordat, also Staatskirchenvertrag, geregelt, dass der Staat die Kirchen für Enteignungen im Rahmen der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts entschädigt. 2025 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse an die katholische Kirche laut Haushaltsplan des Kultusministeriums rund 82 Millionen Euro. Davon sind 14,5 Millionen Euro als „pauschale Zahlungen für den Personalaufwand der sieben bayerischen (Erz-)Diözesen einschließlich Abwicklung der Jahresrenten der Erzbischöfe und Bischöfe“ veranschlagt.