Bahn-Probleme um München am Freitag: Diese Züge sind beeinträchtigt

Kurz vor dem Wochenende gibt es Schwierigkeiten bei der Deutschen Bahn um München herum. Wie den Störungskanälen des Unternehmens zu entnehmen ist, bereitet speziell die S-Bahn-Linie 4 und 6 bei Grafing Probleme, außerdem besteht am Freitagmorgen eine Streckenstörung für mehrere Züge, die zwischen München Hauptbahnhof und Kochel am See fahren.

Freitag, 5. September: Defektes Stellwerk bei Bahnhof Grafing – Ersatzverkehr eingerichtet

Wegen eines defekten Stellwerks ist auf der Strecke zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg derzeit kein Zugverkehr möglich. Das teilt die Bahn auf ihrer Webseite mit. Die Störung bestehe bereits seit Donnerstagabend, circa 19.30 Uhr, und soll voraussichtlich noch bis in den Freitagmorgen andauern.

Die Deutsche Bahn setzt daher aktuell Ersatzbusse ein, die den betroffenen Abschnitt überbrücken. Fahrgäste werden gebeten, ausschließlich diese Fahrzeuge zu nutzen. Betroffen ist die Strecke der S 4 und S 6.

Aktuell Verspätungen und Zugausfälle zwischen Tutzing und Seeshaupt

Auch auf der Strecke München Hauptbahnhof – Tutzing – Kochel kommt es seit circa 19.30 Uhr am Donnerstagabend zu erheblichen Beeinträchtigungen. Denn auf dem Abschnitt zwischen Tutzing und Seeshaupt laufen derzeit Reparaturarbeiten, diese dauern voraussichtlich bis 16 Uhr an, teilt die Bahn auf ihrer Webseite mit. Die Züge sind daher gezwungen, diesen Abschnitt mit verringerter Geschwindigkeit zu durchfahren. Folgende Linien sind betroffen:

RB 6

RB 60

RE 61

RB 65

RB 66

Fahrgäste sollten dort mit erheblichen Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen rechnen. Über alternative Verbindungen und aktuelle Entwicklungen informiert die Bahn online sowie über ihre mobilen Anwendungen.

