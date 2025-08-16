Icon Menü
Pullinger Weiher Badeunfall: Rentner stirbt beim Baden in See bei München

Badeunfall

Rentner stirbt beim Baden in Weiher bei München

Ein 82-Jähriger geht mit einer Schwimmnudel in einem Weiher bei Achering baden. Plötzlich kippt er nach vorne um. Andere Badegäste versuchen noch ihn zu retten.
Von Valentin Kronberger
    Ein Mann stirbt beim Baden im Pullinger Weiher bei Achering.
    Ein Mann stirbt beim Baden im Pullinger Weiher bei Achering. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Am Freitagabend ist ein Rentner bei einem Badeunfall im Pullinger Weiher bei Achering gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der 82-Jährige ging mit einer Schwimmnudel ins Wasser, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor. Ersthelfer konnten den Mann nicht mehr reanimieren.

    Badegäste beobachteten, wie der 82-Jährige mit seinem Krankenfahrstuhl ans Ufer des Weihers fuhr. Dann soll er mit einer Schwimmnudel einige Meter ins Wasser gegangen sein. Laut Zeugenaussagen kippte er dann plötzlich mit dem Oberkörper nach vorne, so die Polizei.

    Trotz Reanimationsversuchen: Rentner stirbt beim Baden in Weiher

    Nachdem der Rentner nicht mehr aufgetaucht war, zog ihn einer der Badegäste aus dem Wasser. Einige Ersthelfer begannen damit, den Mann zu reanimieren. Der Notarzt konnte beim Eintreffen nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt zur Todesursache. Von einem Fremdverschulden wird aber bislang nicht ausgegangen.

    In Bayern hat es dieses Jahr so viele Badetote gegeben wie schon lange nicht mehr. Bis Ende Juli sind laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Freistaat 48 Menschen im Wasser gestorben

