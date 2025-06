Staugefahr am Wochenende in Bayern – in Italien wird Verkehr bestreikt

Wer glaubt, nach dem Feiertag am Donnerstag das Gröbste in Sachen Verkehr geschafft zu haben, täuscht sich wohl. Schließlich enden am heutigen Freitag in Bayern und auch in Baden-Württemberg die Pfingstferien. Außerdem herrscht derzeit landesweiter Generalstreik in Italien. Dieser hat bereits am Donnerstag 21 Uhr begonnen und soll 24 Stunden lang dauern – also bis Freitag 21 Uhr.

Und ganz grundsätzlich steigt die Staugefahr von nun an mit jedem Wochenende immer weiter an, informiert der Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC). Denn in mehreren europäischen Ländern herrschen bereits Sommerferien. Das bedeutet: Urlauber und Urlauberinnen sind auch in Bayern unterwegs – ganz unabhängig bayerischer Ferientermine. Und auch Baustellen gibt es derzeit noch viele auf Deutschlands Autobahnen.

Verkehr am Wochenende, 20. bis 22. Juni in Bayern: Wo Staugefahr herrscht

Der Rückreiseverkehr erreicht laut ADAC am Samstag seinen Höhepunkt, vor allem soll es Staus im Süden Deutschlands auf den Routen in Richtung Norden geben. Doch auch am Sonntagnachmittag sollten Autofahrerinnen und Autofahrer auf süddeutschen Fernstraßen und Ballungsraumautobahnen nach Möglichkeit auf andere Routen ausweichen, es wird nochmal voll. Der ADAC spricht von „hoher Staugefahr“.

Staustrecken werden vor allem sein:

A3 Köln – Frankfurt, Würzburg – Nürnberg und Passau – Linz

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover und Füssen/Reutte – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg

A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Außerdem herrscht auf der A8 München in Richtung Salzburg, zwischen Rosenheim und der Raststätte Samerberg Süd von Sonntag, 22. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 23. Juni, 5 Uhr, eine Baustelle.

Verkehrslage im Ausland: Italien streikt, Auslandsrouten belastet

In Italien läuft derweil ein Generalstreik, der noch bis Freitagabend, 21 Uhr, andauert. Betroffen sind nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Transport nicht nur der Bahnverkehr, sondern auch Flüge, Fähren, Busse, U- und Straßenbahnen im Nahverkehr sowie Mautstationen entlang der Autobahn. Dort legen Menschen die Arbeit nieder.

Des Weiteren sollten Reisende beachten, dass die Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route am Wochenende besonders belastet sein werden. Auf den Fernstraßen zu und von den kroatischen Küsten braucht man ebenfalls zeitweise sehr viel Geduld. Dasselbe gilt für die Hauptverbindungen von und nach Polen, Tschechien und den Niederlanden.

Immer wieder warnt die Polizei davor, Kinder oder Hunde bei Hitze nicht allein im Auto zu lassen. Wie schnell die Temperatur im Fahrzeug steigt, unterschätzen trotzdem viele.