Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfall A8 Richtung München bei Dasing - mehrere Beteiligte

Dasing

Unfall auf der A8 bei Dasing – mehrere Beteiligte

Auf der Autobahn A8 in Richtung München kommt es bei Dasing zu einem Auffahrunfall. Der Verkehr läuft inzwischen wieder.
Von Valentin Kronberger
    • |
    • |
    • |
    Auf der A8 kam es bei Dasing zu einem Unfall.
    Auf der A8 kam es bei Dasing zu einem Unfall. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Auf der A8 nach München ist es bei Dasing am Samstagvormittag zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei handelte es sich um einen Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Es wurden keine Personen verletzt.

    Unfall auf der A8 bei Dasing: Ein Fahrstreifen blockiert

    Die Autobahn ist inzwischen wieder freigegeben, jedoch bleibt ein Fahrstreifen blockiert und muss noch geräumt werden, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich, als die Beteiligten bei stockendem Verkehr auf das Stauende auffuhren. Der ADAC meldete nach dem Unfall einen Stau von rund sechs Kilometern. Autofahrer mussten demnach mit einer Verzögerung von 20 Minuten rechnen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden