Unfall auf der A8 bei Dasing – mehrere Beteiligte

Auf der A8 nach München ist es bei Dasing am Samstagvormittag zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei handelte es sich um einen Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Es wurden keine Personen verletzt.

Unfall auf der A8 bei Dasing: Ein Fahrstreifen blockiert

Die Autobahn ist inzwischen wieder freigegeben, jedoch bleibt ein Fahrstreifen blockiert und muss noch geräumt werden, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich, als die Beteiligten bei stockendem Verkehr auf das Stauende auffuhren. Der ADAC meldete nach dem Unfall einen Stau von rund sechs Kilometern. Autofahrer mussten demnach mit einer Verzögerung von 20 Minuten rechnen.