So spiegeln sich gesellschaftliche Veränderungen in Vereinen wider

Plus Eine Gesellschaft verändert sich über die Zeit, im Positiven wie im Negativen. Das zeigt sich auch in Vereinen. Ein Streifzug durch die Region.

Manchmal lassen sich gesellschaftliche Entwicklungen beobachten, die parallel verlaufen und doch grundverschieden sind. Das mag zunächst widersprüchlich klingen, zeigt aber, dass eine Gesellschaft komplex ist. So ist es auch in Deutschland. Die Bundesrepublik ist längst multikulturell, Diversität und Toleranz spielen für viele Menschen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig sind die Umfragewerte für die AfD so hoch wie nie, Proteste werden aggressiver, laufen aus dem Ruder.

Laut Bundesverband der Vereine und des Ehrenamts sind über 50 Millionen Deutsche Mitglied in einem Verein. Dort spiegeln sich gesellschaftliche Veränderungen wider – im Positiven wie im Negativen.