Bauernproteste

Laufen die Bauernproteste aus dem Ruder?

Plus In Biberach kommt es zu Ausschreitungen, im Allgäu brennen Autoreifen und Heuballen. Wie dem eigentlich so mächtigen Bauernverband die Demonstrationen zunehmend entgleiten.

Von Sonja Dürr

Mit den traditionellen Funkenfeuern, die im Allgäu am ersten Sonntag der Fastenzeit entzündet werden, hat das nichts mehr zu tun: In der Nacht zum Montag brannten im Ober- und Ostallgäu Heuballen und Autoreifen an zwölf Kreisverkehren. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Die Ermittler gehen davon aus, dass es Protestaktionen waren, da auch eine Ampel an einem Galgen oder ein Sarg in der Nähe der Feuer gefunden wurden – Symbole, wie sie zuletzt bei Protesten der Landwirte aufgetaucht sind.

Je größer die Bewegung wird, desto aggressiver werden die Proteste

Längst geht es dabei nicht mehr nur um die geplante Abschaffung der Agrardiesel-Behilfe. Den Protesten haben sich auch andere Berufsgruppen angeschlossen wie Handwerker und Spediteure. Von Mittelstandsdemos ist inzwischen die Rede. Doch je größer die Bewegung wird, desto aggressiver werden auch die Proteste.

