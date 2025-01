Trauerbeflaggung: Warum werden die Flaggen am Sonntag auf halbmast gesetzt?

Aufgrund des tödlichen Messerangriffs in Aschaffenburg am vergangenen Mittwoch mit zwei Todesopfern ordnet der bayerische Ministerpräsident Markus Söder eine landesweite Trauerbeflaggung an. Diese soll am kommenden Sonntag, 26. Januar 2025, für alle staatlichen Dienstgebäude in Bayern gelten. Das Bayerische Staatsministerium ruft dazu auf, an diesen Orten die Flaggen auf halbmast zu hissen:

Flaggen auf halbmast: Markus Söder für Solidarität in Bayern

Der Ministerpräsident fordert Solidarität vom Land Bayern und sagt: „Die Gewalttat von Aschaffenburg ist unfassbar und schockierend. Bayern zeigt Solidarität. Wir trauern mit den Angehörigen und beten für die Opfer und die Verletzten.“

Trauerbeflaggung am 26. Januar nach Angriff in Aschaffenburg

Die Trauerbeflaggung gilt den Opfern und Hinterbliebenen des Angriffs in Aschaffenburg. Ein womöglich psychisch labiler Afghane soll am Mittwochmittag in einem Park zwischen Bahnhof und Innenstadt zwei Menschen mit einem Messer getötet haben. Darunter war auch ein zweijähriger Junge. Bei dem Messer-Angriff starb neben dem Kleinkind ein 41-jähriger Mann. Die Polizei nahm bereits kurz nach der Tat einen Verdächtigen fest, der sich nun in Gewahrsam befindet.

Mehrere Tausend Menschen haben daraufhin am Donnerstagabend in Aschaffenburg der Opfer der tödlichen Messerattacke gedacht. Rund 3000 Menschen kamen nach Polizeiangaben am frühen Abend in dem Park zusammen, in dem der kleine Junge und der Mann mit Messerstichen getötet worden waren. Es sei tatsächlich das angekündigte „stille Gedenken“ gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Vorkommnisse habe es nicht gegeben.

Zahlreiche Kerzen und Kuscheltiere erinnern am Freitagmorgen im Park Schöntal an die Opfer der tödlichen Messerattacke.

Am Montag, 27. Januar, ebenfalls Trauerbeflaggung - aus anderem Grund

An einigen Tagen ist in Deutschland per Verwaltungsanordnung im Jahr genau festgelegt, welche Flaggen an offiziellen Fahnenmasten hängen müssen. Darum wird am Tag darauf, Montag, 27. Januar, ebenfalls Trauerbeflaggung gelten, dann allerdings bundesweit.