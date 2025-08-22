Wochenendwetter in Bayern: So wird es an den freien Tagen

Die vergangenen Wochen verwöhnten Bayern mit sommerlichen Temperaturen und luden gerade Ferienkinder zum Spielen im Freibad ein. Diese Zeiten sind erst einmal vorbei. Im Freistaat fallen die Temperaturen am Wochenende auf rund 20 Grad.

DWD: Gewitter und Starkregen in der Alpenregion

Bayern erwartet heute ein wechselhaftes Wetter aus Sonne und Wolken. Im Süden Deutschlands bleibt es größtenteils trocken. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) halten sich Wolken aber vor allem in der Nähe der Alpen. Deswegen kann es hier zu teilweise kräftigen Schauern kommen. Der DWD geht davon aus, dass hier im Laufe des Tages vereinzelt Gewitter aufziehen können. Eine Warnung spricht er aber noch nicht aus.

In Oberfranken wird es kühl. Teilweise messen die Thermometer hier nur 18 Grad. Rund um die Donau kann es jedoch bis zu 23 Grad warm werden. Aus nord-westlicher Richtung kündigt sich ein „mäßiger, mitunter auch frischer“ Wind an, so der DWD.

Ebenso bleibt es in der Nacht. In der Alpenregion kann es noch etwas regnen, am Himmel zeigen sich vereinzelt Wolken. Eine klare Sicht auf den Nachthimmel haben die Bayern also nicht. Die Temperaturen fallen auf frische sieben bis 13 Grad, in den Tälern des Bayerischen Waldes sogar auf fünf Grad.

Samstag: Wolkig und mit leichten Schauern

Auch morgen klettern die Temperaturen nicht auf sommerliche Werte. Die Sonne macht sich rar und versteckt sich größtenteils hinter Wolken. Hin und wieder fallenen einige Tropfen vom Himmel, leichte Schauer sind vereinzelt möglich.

Wind kommt aus dem Nordwesten in den Freistaat. An den östlichen Mittelgebirgen bleibt es bei 16 Grad, an Donau und Untermain steigen die Temperaturen hingegen auf knapp über 20 Grad. In der Nacht klart der Himmel auf. Kühl bleibt es dabei weiterhin: fünf bis zehn Grad.

Am Samstag kommt es in Bayern zu leichten Schauern. Ein Regenschirm kann da nicht schaden. Foto: Markus Lenhardt, dpa (Symbolbild)

Sonntag: Rund 20 Grad mit Sonne-Wolken-Mix

Am Sonntag bleibt es in Bayern weitestgehend trocken. Der Sonne-Wolken-Mix macht Ausflüge in die Natur oder einen Spaziergang durch die Stadt angenehm. Die Höchstwerte erreichen am letzten Tag der Woche zwischen 19 und 23 Grad. Aus dem Nordosten weht schwacher Wind in den Freistaat.

Auch die folgende Nacht bleibt klar. Früh am Morgen sind Werte zwischen sechs und zehn Grad möglich, in Franken und im Bayerischen Wald fallen die Temperaturen nochmals deutlich. Örtlich werden hier lediglich drei Grad gemessen.

Start in die neue Woche: Temperaturen steigen wieder

Wer genug von den kühlen Temperaturen hat, kann sich auf den Beginn der neuen Woche freuen. Am Montag zeigt sich wieder die Sonne in Bayern. Begleitet wird sie von einigen Schleierwolken. Mit Werten zwischen 20 und 25 Grad wird es angenehm. Aus dem Osten weht schwacher bis mäßiger Wind, so der DWD.

Die Nacht zum Dienstag ähnelt den vorherigen. Allerdings treten nun erneut Wolken auf. Die Tiefstwerte liegen hier zwischen acht und zwölf Grad, örtlich sind fünf Grad möglich.