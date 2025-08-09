Zugausfall zwischen München und Buchloe – das müssen Reisende wissen

Reisende, die am Samstag zwischen München Hbf und Buchloe unterwegs sind, müssen mit Zugausfällen rechnen. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Buchenau und Fürstenfeldbruck befinden sich Bäume im Gleisbereich, teilte die Deutsche Bahn mit. Auf dem betroffenen Streckenabschnitt seien aktuell keine Zugfahrten möglich. Die Strecke sei gesperrt.

Zugausfall zwischen München Hbf und Buchloe: Das sind die Alternativen

Züge, die aus Richtung Buchloe kommen, fahren bis Geltendorf und enden dort vorzeitig. Aus Richtung München findet laut Deutscher Bahn kein Zugverkehr statt. Die S-Bahn München hat einen Ersatzverkehr mit Taxis und einem Bus zwischen Fürstenfeldbruck und Geltendorf eingerichtet. Reisende sollen nur die Fahrzeuge mit speziell gekennzeichneter „Ersatzverkehr“ Beschilderung nutzen. Die Bahn rät allen, die Verbindung kurz vor der Reise zu überprüfen. Wann die Strecke wieder frei wird, ist nicht bekannt.

In den vergangenen Tagen gab es bereits einige Probleme im Zugverkehr rund um München. Zwischen München Hauptbahnhof und Ingolstadt kam es bereits seit Mittwochmittag zu Einschränkungen. Diese dauerten laut Deutscher Bahn bis Freitagmorgen an. Der Auslöser war eine Reparatur an einer Weiche. Auch die Münchner S-Bahn war betroffen: Am späten Donnerstagnachmittag und Abend, 7. August, kam es auf der Linie 7 zu einer Störung und Zugausfällen.