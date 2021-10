Das Corona-Update vom 10. Oktober

Bayern schneidet bei Corona-Impfquote im Ländervergleich schlecht ab. Im Freistaat liegt die Impfquote derzeit bei rund 63 Prozent, das ist der 12. Rang der 16 Bundesländer. Mein Kollege Jakob Stadler hat sich die Daten vom Robert-Koch-Institut genauer angesehen und grafisch aufbereitet. Welche Gründe es für die teils drastischen Unterschiede in den Bundesländern gibt und warum es unwahrscheinlich ist, dass die Rate schnell steigt, lesen Sie hier: So schnell impfen die Bundesländer gegen Corona .

Bilanz des zweiten Corona-Sommers: Rund 16.000 Menschen haben an einer Umfrage zu ihren persönlichen Urlaubsreisen in Pandemiezeiten teilgenommen. Das Ergebnis macht Hoffnung: Hurra, wir können noch Urlaub! Und: Wie erging es den Gastgeberinnen und Gastgebern in Europa? Inwieweit im Tourismus wieder Normalität eingekehrt ist, erfahren Sie in diesen Erfahrungsberichten: Zwölf Orte, zwölf Menschen: Alles wieder normal im Tourismus?