Das Corona-Update vom 16. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die deutsche Impfkampagne wurde bislang viel gescholten. Sie sei zu langsam, zu kompliziert und sowieso viel zu bürokratisch organisiert. Doch inzwischen mehren sich die positiven Meldungen. Da ist das steigende Impftempo und dazu passend die wachsende Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Nach anfänglicher Skepsis wollen sich inzwischen fast drei Viertel der Deutschen impfen lassen oder sind bereits geimpft. Was das für das weitere Vorgehen in der Pandemie-Politik bedeutet, erfahren Sie hier.

Trotz gestiegener Akzeptanz: Etliche Menschen sind noch immer unsicher, ob sie sich impfen lassen sollen. Oft sind es keine ideologischen Gegner oder Corona-Leugner, die den Piks noch scheuen. Ganz im Gegenteil, weiß unsere Autorin Daniela Hungbaur und erklärt, was Impfskeptiker wissen sollten.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Verunsicherte Menschen sollten nicht mit Corona-Leugnern in einen Topf geworfen werden, findet unser Autor Michael Stifter . Viel wichtiger wird es seiner Meinung nach sein, langfristig große Akzeptanz beim Impfen herzustellen. Denn das Coronavirus verschwindet nicht. Den ganzen Kommentar finden Sie hier.

Sie wollen doch nur spielen. Mit Beginn des "Lockdown light" im November 2020 war es damit aber für viele Amateurorchester- und chöre erst einmal vorbei. Jetzt dürfen sie wieder proben, wenn auch in kleinen Gruppen. Ida König und Veronika Lintner haben sich umgehört, was Betroffene davon halten.

Nochmal zurück zum Impfen: Denn da kommt mit der mRNA-Technik ja schon eine sehr innovative Vorgehensweise zum Einsatz. Dabei wurde sie eigentlich entwickelt, um eine ganz andere Geißel der Menschheit zu bekämpfen. Markus Bär verrät, worum es sich dabei handelt.

Die Zahlen:

Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.593.434 Fälle, das sind 8500 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 625.375 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1521 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 30.353.408 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 36,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 9.060.934 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 10,9 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Corona-Regeln gelten eigentlich in den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen? Was muss man vor Ort beachten? Die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Spanien, Italien und Co: So ist die Corona-Lage in beliebten Urlaubsländern

Außenminister Heiko Maas hat noch einmal versichert, dass es eine Rückholaktion wie zu Beginn der Corona-Pandemie nicht wieder geben wird. Der SPD-Politiker hat recht.

Wer in Corona-Zeiten reist, muss das Risiko selbst tragen (Kommentar)

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.