Das Corona-Update vom 2. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Erst AstraZeneca, dann mRNA: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wirbt für die Kombi-Impfung. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, sich unabhängig vom Alter nach einer Impfung mit AstraZeneca anschließend mit Biontech oder Moderna impfen zu lassen. Zunächst wurden Kreuzimpfungen – also Impfungen mit zwei verschiedenen Vakzinen – skeptisch betrachtet. Spahn diskutierte am Freitag mit seinen Länderkollegen über die neue Lage und versuchte die Impfstrategie in einer Pressekonferenz zu erklären. Stefan Lange beschreibt aus Berlin die neuen Entwicklungen im Impf-Wirrwarr.

Die neue Impfempfehlung ist sinnvoll – sie löst aber auch Verunsicherung aus. Das ist fatal, denn Impfen ist Vertrauenssache, kommentiert dazu Michael Stifter, Leiter der Redaktion Politik und Wirtschaft.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

AstraZeneca, Biontech und Co.: Wie gut schützt meine Impfung vor der Delta-Variante? Die Delta-Variante breitet sich auch in Deutschland mit großem Tempo aus. Die Stiko hat daher ihre Empfehlung angepasst. Was sie jetzt zur Corona-Impfung wissen müssen.

Mallorca erlebt einen heftigen Corona-Rückfall: Die Inzidenz auf Mallorca hat sich in kurzer Zeit nahezu vervierfacht. Die hochansteckende Delta-Variante ist bereits für wenigstens 28 Prozent aller Ansteckungen auf Mallorca verantwortlich ­­– auch dieser Wert steigt rasant. Die Hotelbranche fürchtet, dass Corona den zweiten Sommer in Folge ruinieren könnte.

Händlern und Gastronomen in Augsburg geht das Personal aus: Die Corona-Lage entspannt sich, das wirkt sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus - zumindest für Arbeitnehmer. Manche Branchen haben aber nun große Probleme.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.729.682 Fälle verzeichnet, das sind 649 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.744 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 128 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 75.781.404 Impfungen verabreicht. 46.249.449 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 55,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 31.487.487 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 37,9 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Priorisierung in Bayerns Impfzentren ist aufgehoben. Diese Folgen haben die neuen Regeln im Kreis Augsburg.

Corona-Impfung im Kreis Augsburg: So kommen Sie jetzt dran

Auch ohne Corona-Patientenboom ist die Uniklinik Augsburg fast voll belegt. Die Pflegekräfte fühlen sich erschöpft. Wird es mit einer Rückkehr zum Normalbetrieb wieder besser?

Trotz weniger Corona-Patienten stehen Pflegekräfte an der Uniklinik unter Stress

Der Virologe Friedemann Weber erklärt, warum Viren mutieren, wie es zu Delta-Variante kam und weshalb Mutanten gefährlicher oder auch harmloser werden können.

Wird das Coronavirus nach der Delta-Variante noch gefährlicher?

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.