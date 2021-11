Höchstädt

16:30 Uhr

Wird die Haushaltsführung im Kreis Dillingen geändert?

Plus Der Dillinger Kreistag diskutiert über eine neue Haushaltsführung und begrüßt ein neues Mitglied. Denn Wolfgang Zenetti (Linke) ist zurückgetreten.

Von Cordula Homann

Die Fraktion Bündnis 90/die Grünen/die Linke hatte einen Antrag gestellt. Es geht um einen möglichen Wechsel von der bisherigen kameralistischen Haushaltsführung zur kommunalen doppelten Buchführung, der sogenannten Doppik. Darüber diskutierte der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung am Freitag. Zuvor stellte Peter Mühlbauer vom bayerischen Kommunalen Prüfungsverband in einem ausführlichen Vortrag beide Modelle vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

