Corona-Ausbruch in Höchstädter Pflegeheim: „Die Lage ist dramatisch“

Plus Isabella Lipp schildert die Situation im Seniorenheim in Höchstädt. Dort breitet sich das Coronavirus weiter aus – auch unter Geimpften. Die Einrichtung braucht dringend Personal. Andere denken bereits über die dritte Impfung nach

Nach dem Ausbruch des Coronavirus im privaten Pflegeheim Lipp in Höchstädt spitzt sich die Situation dort weiter zu. Am Mittwoch waren 18 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden und 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis Freitag war die Zahl der betroffenen Senioren auf 34 gestiegen, die des Personals auf 14. Drei Todesfälle sind inzwischen zu beklagen. Auch wegen Quarantäne fallen Teile des Teams aus. Deswegen hat das Dillinger Landratsamt alle Seniorenheime im Landkreis und die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Hat das geklappt?