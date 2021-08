Die dritte Impfung kommt

Plus Was für eine Erleichterung ist es, wenn man endlich durchgeimpft ist. Der Sommer kann kommen, der Urlaub auch, los geht das freie Leben. Doch jetzt sieht plötzlich alles anders aus.

Dabei helfen die Impfungen erkennbar. Gerade für die Seniorenheime hatte sich die Situation seit Beginn dieses Jahres geändert. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten wieder spazieren oder einkaufen gehen, Besucher und Besucherinnen empfangen. Weiter unter Auflagen. Aber immerhin. Geimpfte hatten einen ganz anderen Sommer 2021 als 2020 ohne Impfung. Jetzt hat die hochansteckende Delta-Variante den Landkreis Dillingen erreicht und breitet sich im Höchstädter Pflegeheim Lipp aus.