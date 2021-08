Covid-19: Delta-Variante breitet sich weiter im Pflegeheim Lipp aus

Nach dem Corona-Ausbruch im Höchstädter Pflegeheim Lipp steigt die Zahl der Infizierten weiter an. Nun wird händerringend Personal gesucht.

Wie das Dillinger Landratsamt am Donnerstagnachmittag mitteilte, hat sich die Deltavariante des Corona-Virus trotz der sofort veranlassten Maßnahmen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern und beim Personal im Höchstädter Seniorenheim weiter ausgebreitet.

Nach den in der Nacht zum Donnerstag eingegangenen Ergebnissen einer Reihentestung in der Einrichtung hat sich die Zahl der positiven Fälle nochmals deutlich erhöht. Es sind inzwischen 14 Pflegekräfte und 34 Bewohnerinnen und Bewohner mit Covid-19 infiziert. Drei Bewohnerinnen und Bewohner werden auf der Covid-Station im Krankenhaus Wertingen behandelt, vier hochbetagte Personen mit Risiken für einen schweren Verlauf sind in Zusammenhang mit Corona-Infektion gestorben.

Wer kann Personal nach Höchstädt schicken?

Aufgrund des erheblichen Ausfalls an pflegenden Kräften hat das Gesundheitsamt gestern vor Ort Möglichkeiten der Unterstützung besprochen. Das Gesundheitsamt initiierte einen Aufruf bei allen Pflegeeinrichtungen im Landkreis mit der Bitte, mit Personal auszuhelfen. Die ersten Rückmeldungen sind eingegangen.

Auch die Bundeswehr wurde angefragt

Außerdem wurde zur Unterstützung bei nicht-pflegerischen Maßnahmen ein eiliger Amtshilfeantrag an die Bundeswehr gestellt.

Am Donnerstag hat die Einrichtung im Erdgeschoss eine Pandemiezone für die Infizierten und im Obergeschoss für die noch negativ getesteten Kontaktpersonen eingerichtet. Die dafür nötigen Umzüge wurden mit den Betroffenen bzw. deren gesetzlicher Vertretung im Vorfeld abgesprochen. Die nächste Testung der Kontaktpersonen ist für Freitag, 13. August, vorgesehen. (pm)

