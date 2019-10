09:53 Uhr

Wer hat drei Katzen ausgesetzt?

Laut Wertinger Polizei sind bei Buttenwiesen drei junge Katzen ausgesetzt worden. Und bei Lauingen ist ein Wagen gegen ein Wildschwein geprallt.

Die Wertinger Polizei ist am Samstagmorgen darüber informiert worden, dass neben der Staatsstraße 2017 zwischen Lauterbach und Mertingen Katzen ausgesetzt worden sind. Das Tierheim hat die drei jungen Tiere abgeholt. Hinweise auf denjenigen, der die Tiere ausgesetzt hat, gibt es derzeit nicht.

Wildunfall bei Lauingen

Einen weiteren Einsatz wegen eines Tieres hatte die Polizei am späten Samstagabend: Um 22.50 Uhr war eine Frau mit ihrem Wagen auf der B16 von Lauingen in Richtung Dillingen unterwegs. Dabei prallte ihr Wagen auf ein Wildschwein. Das Tier verendete. Der Schaden am Wagen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (pol)

