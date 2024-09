Ein neuer Premiumpartner für den Donauwald-Wanderweg

Der Donauwald-Wanderweg zwischen Schwenningen und Günzburg hat sich knapp fünf Jahre nach seiner Eröffnung zu einem der touristischen Zugpferde der Region entwickelt. Er ist laut Leo Schrell, Vorsitzender von Donautal-Aktiv, dem Hauptbetreiber des Weges, sowohl bei Einheimischen wie Gästen mehr als beliebt. „Er vermittelt jedem, der ihn gegangen ist, die Wertigkeit dieses einzigartigen Naturraumes, was Donautal-Aktiv sehr wichtig sei“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das positive Image des Weges teilen sich im Marketing ab sofort die Volksbanken Raiffeisenbanken im Landkreis Dillingen mit den beiden Tourismus-Organisationen Regionalmarketing Günzburg GbR und Dillinger Land. Alexander Jall, Sprecher der VR-Banken im Landkreis, nannte es daher bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages in Anwesenheit der beiden Landräte Hans Reichhart und Markus Müller eine echte Win-win-Situation. „Während die Tourismus-Organisationen Gäste ansprechen, wollen wir den Menschen in der Region ein attraktives Erholungsangebot ermöglichen“, so Jall.

„Hervorragendes Beispiel“ für Öffentlich-private Partnerschaften

Während bislang die Kommunen zwischen Günzburg und Schwenningen sowie die beiden Landkreise über ihre Tourismus-Organisationen die Kosten für Beschilderung, Pflege und das Marketing nach Auslaufen der LEADER-Projektförderung allein getragen haben, sind nun auch die Genossenschaftsbanken finanziell mit im Boot. „Für uns ist das tatsächlich ein größeres Einzelprojekt, doch wir sind von diesem Weg überzeugt“, so Alexander Lehmann, Stellvertreter von Alexander Jall. Markus Müller dankte Jall und Lehmann für „dieses hervorragende Beispiel für Public-Private-Partnerships“, während Hans Reichhart mit einem Schmunzeln anmerkte: „Da bekommt der Slogan, wir machen den Weg frei, doch gleich eine ganz konkrete Bedeutung.“ Die VR-Banken im Landkreis Dillingen sponsern den Donauwald-Wanderweg jährlich mit 6000 Euro. Die Unterstützung ist, wie das Unternehmen auf Anfrage weiter mitteilt, vorerst für die kommenden fünf Jahre vereinbart.

Neben den VR-Banken hat sich bereits der Energieversorger LEW zu einer Premiumpartnerschaft für den Weg entschieden. Für Donautal-Aktiv Geschäftsführer Lothar Kempfle sind die Premiumpartnerschaften zum Donauwald-Wanderweg laut Pressemitteilung ein wichtiger Meilenstein. Denn den Weg zu entwickeln und mit Fördermitteln zu installieren sei eine Sache, ihn attraktiv zu halten und am touristischen Markt fortlaufend zu bewerben eine andere. Kempfle betont: „Hier ist der enge Schulterschluss zwischen Landkreisen, Kommunen und nun den Premiumpartnern überaus bedeutsam.“ (AZ)