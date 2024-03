Landkreis Dillingen

vor 18 Min.

Im Landkreis Dillingen übernachten wieder mehr Menschen

Der Radelspaß lockt jährlich viele Besucher an. Dieses Jahr gibt es eine Pause. 2025 soll er dann in Wittislingen stattfinden.

Plus Touristisch setzt die Region vor allem auf Wander- und Radwege. 2023 stiegen die Übernachtungszahlen. Die Rede ist von einer weiteren Erholung vom Corona-Tief.

Von Jonathan Mayer

Der Landkreis Dillingen ist sogar in niederländischen Touri-Magazinen sichtbar. So macht man Menschen dort auf die Region aufmerksam. Durch Anzeigenschaltungen in dortigen Magazinen seien im vergangenen Jahr gleich mehrere hundert Bestellungen reingekommen, sagt Franziska Bucher. Sie ist Teamleiterin in der Geschäftsführung des Vereins Dillinger Land, der sich dem touristischen Erfolg des Landkreises verschrieben hat. Durch Anzeigen in Magazinen, auf Sozialen Medien und Webseiten sowie durch Messestände will man aufmerksam machen auf die Region.

Bei der Mitgliederversammlung am Montag zog Bucher Bilanz: Die vier touristischen Webseiten lockten insgesamt etwa 34.000 Internetbesucher an. Und auch auf Sozialen Medien steigt die Reichweite. Und wie schlägt sich das in Besuchern in der echten Welt nieder? Laut Bucher stiegen die Übernachtungszahlen im Landkreis Dillingen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf 226.241. "Wir sehen eine weitere Erholung vom Corona-Tief", sagt sie. Man befinde sich nun ungefähr wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Knapp 93.000 Gästeankünfte gab es, zehn Prozent mehr als 2022. Zwölf Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland. In die Statistik fließen nur gewerbliche Anbieter ein, keine privaten.

