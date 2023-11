Glinken finden ein neues großes Prinzenpaar per Los

Kurzfristig sprang bei der Gundelfinger Faschingsgesellschaft das große Prinzenpaar ab. Am Ende entschied das Los, das ein ganz besonderes Paar traf.

Die fünfte Jahreszeit hat am Wochenende auch in Gundelfingen ausgelassen begonnen. Bei den Glinken gab es eine besondere Überraschung, die die Narren im voll besetzen Sonnensaal voller Spannung verfolgten: Per Los wurde das neue große Prinzenpaar bestimmt, das der eigentliche Prinz mit Prinzessin kurzfristig absagen musste. Der Vorsitzende Josef Peterle freute sich, das von der Stadt der zweite Bürgermeister Roman Schnalzger, die Kulturreferentin Julia Berchtold und vom Kultur- und Sportamt Monika Keck unter den Gästen waren. Bei den Aktiven der Faschingsgesellschaft stieg die Vorfreude auf den 11. November im Vorfeld immer mehr. Denn dann ist es bis zum Hofball am 13. Januar nicht mehr weit. Alle Tanzgruppen trainieren bereits fleißig.

Das große Prinzenpaar der Glinken liebt Fasching und Tanzen

Der Vorsitzende Peterle verabschiedete die Tollitäten der abgelaufenen Saison. Zuerst wurde das kleine Prinzenpaar Leon I. Maheras und Ronja I. Gleixner vorgestellt. Beide sind seit 2019 bei den Glinken. Leon begann als kleiner Hofnarr und war bisher ein exzellenter Moderator des Kleinen Hofstaates. Seine Hobbys sind Ju-Jutsu und er ist beim THW sowie bei der Feuerwehr Schretzheim. Seine Faschingsbegeisterung hat er von der Mutter, die von der Jugendgarde bis zur Prinzengarde und als Trainerin seit 31 Jahren aktiv ist. Ronja war bisher im Kindershowtanz und spielt daneben Handball.

Danach wurde das Prinzenpaar ausgelost: Dafür mussten alle Erwachsenen eine Losnummer kaufen. Anschließend zog das kleine Prinzenpaar aus einer Lostrommel zwei Nummern und damit das große Prinzenpaar. Gewonnen haben Sieglinde I. Pfalzer aus Waldstetten und Norbert I. Bauer aus Altenmünster, die als Tollitäten den Großen Hofstaat in dieser Saison repräsentieren werden. Die 68-Jährige und den 71-Jährige verbindet das Tanzen, Reisen, Ausgehen und besonders die Liebe für den Fasching. Beide tanzen schon seit jungen Jahren Rock ’n’ Roll, Boogie-Woogie, Bachata und Standard. Es ist also beim Hofball diesbezüglich einiges zu erwarten.

Gundelfinger Faschingsgesellschaft feiert am 13. Januar 2024 den Hofball

Kulturreferentin Julia Berchtold bedankte sich für das Engagement der Faschingsgesellschaft im Gundelfinger Vereinsleben und besonders für die aktive Jugendarbeit. Die neuen Jahresorden wurden an die Aktiven überreicht, eine Prägung aus der Serie "Ehemalige Brauereien und Wirtschaften" zeigt 2024 den ehemaligen Gasthof Stern.

Damit starten die Glinken in eine bunte Saison: Los geht es am Samstag, 13. Januar 2024, mit dem Hofball und der Band Partysound, die zuletzt beim Jubiläumsball begeisterte. Der Vorverkauf dafür beginnt am Samstag, 16. Dezember. Das Faschingstreiben mit befreundeten Gesellschaften folgt am Samstag, 20. Januar, und der Kinderfasching ist am Sonntag, 21. Januar. Die Teenie-Garden und Showtänzerinnen des Landkreises Dillingen treffen sich am Freitag, 26. Januar, in der Brenzhalle. Die Prunksitzung wird groß gefeiert am Samstag, 27. Januar, mit dem Kabarettisten und Sitzungspräsidenten der "Fastnacht in Franken" der BR-Prunksitzung aus Veitshöchheim, Christoph Maul. Mit dabei sein werden das Zauberer- Duo "Magic Leinad", die Faschingsgesellschaften aus Ellwangen und Neresheim sowie die Stadtkapelle. Der Vorverkauf dafür beginnt am 13. Januar. Die Verlegung des Faschingszuges hatte sich den Glinken zufolge im vergangenen Jahr bewährt. Der Umzug wird deshalb am Samstag, 3. Februar, um 14.11 Uhr starten. Das Duo "Bea und Manne" sorgte am Abend für die musikalische Unterhaltung. (AZ)

