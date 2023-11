Gundelfingen

vor 18 Min.

Sebastian Weinert übernimmt den Neuhof am See in Gundelfingen

"Ich lebe meinen Beruf", sagt Sebastian Weinert, der Nachfolger von Pächter Hendrik Ketter beim Neuhof am See. Manchmal arbeite er auch 18 bis 19 Stunden.

Plus Der 34-Jährige leitet jetzt offiziell das Restaurant an den Fetzer-Seen. Zu verdanken hat er das auch seinen Eltern - obwohl die gar nicht wollten, dass er Koch wird.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Wenn Sebastian Weinert in der Küche vom Neuhof am See in Gundelfingen steht, macht er das, was ihn seit seinem fünften Lebensjahr mit Leidenschaft erfüllt: kochen. Der 34-Jährige aus Heidenheim ist eigentlich seit August, und seit Oktober auch offiziell auf dem Papier, der neue Pächter des Restaurants bei den Fetzer-Seen in Gundelfingen. Zuvor führte er bereits die Küche, während sich sein damaliger Chef Hendrik Ketter, auf sein neues Restaurant "Nose & Belly" in Augsburg konzentrierte und dafür vom Restaurantführer Gault & Millau mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde. Nachdem Ketter nun nach Augsburg gezogen ist, um sich auf die Arbeit dort mehr zu konzentrieren, hat Weinert alleinverantwortlich den Neuhof als Pächter übernommen.

"Es hat sich nicht viel geändert", sagt Weinert, der 2020 im Neuhof angefangen und von Ketter als Mentor viel gelernt hat. Zuvor arbeitete er als Koch in und um Heidenheim, wo er auch noch heute mit seiner Frau und drei Kindern lebt. Er war unter anderem Küchenchef beim "Stattgarten" und Hotel NH, aber auch zwei Wintersaisons in Österreich. Das Konzept des Gundelfinger Restaurants ist gleich geblieben. Es wird weiter moderne Gerichte mit saisonalen und regionalen Produkten geben. Weinerts Ziel: Das Niveau halten und die Stammgäste weiter überzeugen. Den Schritt zu wagen, sich selbstständig zu machen, war für ihn besonders. "Ich bin nicht der kleine Heidenheimer, der nur ein bisschen kochen kann", sagt Weinert, den auch mal Selbstzweifel plagen. Doch wenn er von den Stammgästen höre, dass er es gut mache, dann schwelle seine Brust vor Stolz schon ein wenig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen