20.06.2023

Restaurantführer "Gault&Millau": Zwei Augsburger Top-Lokale legen zu

Christian Grünwald schneidet mit seinem Restaurant August im Augsburger Vergleich am besten ab - im Michelin und jetzt auch im Gault&Millau.

Plus Der wichtigste Gastro-Führer neben dem Michelin hat seine Bewertungen veröffentlicht. Vier Augsburger Lokale und eines im Umland werden mit Hauben ausgezeichnet.

Er hat sich etwas Zeit gelassen, der von Spitzenköchen und Gourmets geschätzte Restaurantführer Gault&Millau. Doch seit Montag ist der neben dem Michelin wichtigste Gastro-Führer für 2023/24, der zwischen einer und fünf Hauben bewertet, auf dem Markt. Was die Augsburger Restaurants betrifft, gibt es für zwei Spitzen-Lokale angenehme Überraschungen.

Christian Grünwald, in Augsburg der einzige Zwei-Sterne-Koch, stand am Herd der Uniklinik, um Mitarbeiter zu unterrichten, als seine Wertung im neuen Gault&Millau auf der Homepage bekannt gegeben wurde: Drei Hauben wieder für sein Restaurant August in der Haag-Villa für Ochsentatar, Caprese-Macaran oder Austern-Panacotta. „Wunderbar, die Kunst darf für sich selbst sprechen“, bewertet Christian Grünwald die Auszeichnung. Immerhin stehen drei Hauben für „höchste Kreativität und Qualität und bestmögliche Zubereitung“.

