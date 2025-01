Wirtschaftsvereinigung Höchstädt blickt auf viele Aktionen zurück

Bei der Hauptversammlung der Wirtschaftsvereinigung Höchstädt im Restaurant „Zur Glocke“ hat Vorsitzender Fabian Weiß die zahlreichen, gut besuchten Veranstaltungen und Aktionen des vergangenen Jahres in Erinnerung gerufen. Er nannte unter anderem an die Dillinger Wirtschaftsmesse WIR 2024. Dort hatten sich die Stadt Höchstädt, WV und Vereine den etwa 52.000 Besuchern und Besucherinnen in einer Kooperationshalle mit der Stadt Wertingen präsentiert. Der ausdrückliche Dank von Weiß ging an den Städtischen Bauhof Höchstädt „für die hervorragende Unterstützung bei den Auf- und Abbauarbeiten“.

Reges Marktleben, viele Aktionen der Höchstädter Wirtschaftsvereinigung

Vier Märkte standen im vergangenen Jahr auf Höchstädts Agenda und damit auch auf dem WV-Aktionsprogramm: der Maimarkt, der Herbstmarkt, das Bachgassenfest und der Christkindlesmarkt. Beim Maimarkt organisierte die WV die Künstleraktion der Kindergärten und beteiligte sich am Gewinnspiel der Stadt. Wie sich zeigte, so Weiß, „kommen umso mehr attraktive Fieranten, wenn ein vielfältiges Aktionsprogramm für die Besucherinnen und Besucher angeboten wird“. Die Mitwirkung am Karussell beim Herbstmarkt und an der Feuershow sowie an der Organisation und Planung beim Bachgassenfest prägten die weiteren WV-Aktivitäten. Der Christkindlesmarkt habe mit liebevoll dekorierten Buden, kulinarischen Köstlichkeiten und einem bunten Rahmenprogramm gepunktet.

Nicht fehlen im Höchstädter Marktreigen darf der wöchentliche Freitagsmarkt. Zu Ostern 2024 war die WV auch auf diesem Markt aktiv – mit 200 bunt eingefärbten Eiern des Deisenhofener Hofladens Wunderle als willkommenes Osterpräsent für die Marktbesucherinnen und -besucher. Beim Bürgerschießen 2024 wirkten WV-Aktive mit und belegten direkt den dritten Platz. Zum gemeinsamen Kegelturnier samt informativem Austausch ging es mit den Wirtschaftsvereinigungen Gundelfingen, Dillingen und Wertingen.

Für das laufende Jahr befindet sich die WV Höchstädt aktuell in der Planungsphase. Fest stehen die Termine Muttertagsmarkt (11. Mai), Septembermarkt (14. September) und Christkindlesmarkt (5. bis 7. Dezember). Hier werde die WV Höchstädt wieder engagiert dabei sein.

Der Dank geht an den scheidenden Zweiten Vorsitzenden Christian Konle

Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg lobte das Engagement und die gute Zusammenarbeit der WV Höchstädt mit der Stadtverwaltung. Seine spezielle Anerkennung ging an Unternehmer Christian Konle von Laufgut Konle für dessen jahrzehntelanges Wirken in der WV Höchstädt. „Das ist keine Selbstverständlichkeit für seinen selbständigen Fachhändler“, so Karg. Seinen Worten schloss sich Fabian Weiß in Namen der WV Höchstädt an und überreichte dem scheidenden Zweiten Vorsitzenden ein Präsent.

Die anstehenden Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Fabian Weiß wurde als Erster Vorsitzender bestätigt, Erika Langone zur Zweiten Vorsitzende gewählt. Matthias Rettenberger ist Kassierer und Tobias Langer Schriftführer.