Kommt ein Netto-Markt in den alten Lidl am Dillinger Kasernplatz?

Groß war der Zulauf, als Lidl am Donnerstag voriger Woche den neuen Einkaufsmarkt in der Otto-Brenner-Straße 7 im Dillinger Norden eröffnet hat. Der alte Standort ist seitdem geschlossen. Dass Lidl den Markt am Kasernplatz entgegen einer schriftlichen Absichtserklärung der Stadt gegenüber nicht weiterbetrieben hat, sorgte bei Oberbürgermeister Frank Kunz und dem Dillinger Stadtrat für eine „maßlose Enttäuschung“. Und auch in sozialen Netzwerken im Internet ist die Verärgerung groß, denn für Bürger und Bürgerinnen unterhalb des Dillinger Stadtbergs gibt es gegenwärtig keinen nahe gelegenen Einkaufsmarkt mehr.

