Jüdisches Leben in Lauingen: Von unbekannten Synagogen und judenverachtenden Bildern

Es hat geregnet an diesem Tag im Januar. „Das hat sich passend angefühlt“, sagt Hannah Rieß. Sie ist Schülerin am Albertus-Gymnasium in Lauingen und Teil des Planungsteams für die diesjährige Holocaust-Gedenkveranstaltung, die am 27. Januar an der Schule stattgefunden hat. Die Musik habe die Stimmung noch verstärkt, sagt Rieß. „Es war ein trauriges Gefühl, wie auf einer Beerdigung.“ Seit knapp 25 Jahren erinnert die Oberstufe des Albertus-Gymnasiums an die Gräueltaten in den Konzentrationslagern Auschwitz und Dachau sowie den Außenlagern in Lauingen. Neben der Stele an der Schule erinnert eine Tafel an der Johanneskirche an die Opfer des Nationalsozialismus. Weniger ist über jüdisches Leben in der Region in den Jahrhunderten vor dem Holocaust bekannt. Alexander Förg, Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde am Lauinger Gymnasium, möchte das ändern.

