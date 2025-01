Nie wieder: Lauinger Schüler erinnern an Holocaust

Die Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit am internationalen Holocaust-Gedenktag hat am AGL eine langjährige Tradition. Die Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufen gestalteten zum 80. Gedenktag die Andacht an der Außenmauer der Johannes-Kapelle im Lauinger Friedhof. Mit Gedichten von Nelly Sachs und Paul Celan, mit Erinnerungen an die Gräueltaten im Konzentrationslager Auschwitz und den Arbeitslagern Dachau und Lauingen und mit dem Entzünden von Kerzen für die Lauinger Opfer, deren Namen vorgelesen wurden, bekräftigten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Gastrednern Bürgermeisterin Katja Müller und stellvertretendem Landrat Joachim Hien eindringlich den Vorsatz: „Nie wieder!“ Musikalisch eindrucksvoll umrahmt wurde die feierliche Gedenkstunde vom Blechbläserensemble. Den Abschluss bildete die Kranzniederlegung vor der KZ-Opfer-Gedenkstele vor dem Altbau des Albertus-Gymnasiums.

