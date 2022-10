Lutzingen

Sind die Probleme mit dem Handynetz in Unterliezheim bald Geschichte?

Die weißen Flecken in Unterliezheim könnten bald Geschichte sein. Sprich: Dann könnten alle Bürgerinnen und Bürger dort Handyempfang haben.

Plus Es gibt zwei ideale Standorte für Mobilfunkmasten in der Gemeinde Lutzingen - und Bürgermeister Christian Weber hat weitere gute Nachrichten.

Bevor Christian Weber in die offizielle Tagesordnung einsteigt, hat er zwei positive Meldungen, die er seinem Gremium gleich zu Beginn mitteilt. Für zwei Projekte, die für die Gemeinde Lutzingen wichtig sind, geht es weiter. Es gibt jeweils grünes Licht in Sachen Förderungen, bestätigt der Bürgermeister auf Nachfrage. So gibt es nun die Baugenehmigung für die Freiflächenanlage beim IBL. Dort wünschen sich die Jugendlichen im Dorf, wie berichtet, einen sogenannten Pumptrack. Weber: "Das Projekt geht weiter. Es entstehen auch 13 Parkplätze und die Grünanlagen werden zu Freizeit- und Erholungsflächen gestaltet. Die Städtebauförderung fördert 90 Prozent der Kosten, Ziel ist es, dass wir 2023 anfangen."

