„Mordseingriff in das Leben“: Junge Menschen aus Dillingen reagieren aufs neue Wehrdienstgesetz

Einen neuen Gesetzesentwurf zum Wehrdienst hat die Bundesregierung in diesen Tagen beschlossen: Zum kommenden Jahr sollen alle jungen Menschen ab dem Geburtsjahrgang 2008 einen Brief mit einem QR-Code zu einem Online-Fragebogen erhalten. Für Männer ist das Ausfüllen dieses Fragebogens, wenn das Gesetz zum Jahresbeginn 2026 in Kraft tritt, verpflichtend, alle anderen Personen können freiwillig an der Befragung teilnehmen. Ab Juli 2027 müssen Männer zudem zu einer Musterung erscheinen. Dort wird geprüft, wer wehrdiensttauglich ist. Die Entscheidung, Soldat beziehungsweise Soldatin zu werden, ist bisher aber noch jeder Person selbst überlassen. So reagieren junge Menschen aus dem Landkreis Dillingen auf das geplante Gesetz.

