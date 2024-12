Warum findet der Dillinger Christkindlesmarkt nicht an zwei Wochenenden statt?

Er ist in der Region zweifelsohne ein Höhepunkt in der Adventszeit: der Dillinger Christkindlesmarkt. Weit über 20.000 Menschen werden vermutlich am kommenden Wochenende wieder in den Schlossinnenhof und den Schlossgarten strömen. Vor allem am Samstagabend ist das Gedränge groß. Viele fragen sich deshalb, ob man dieses Adventsspektakel nicht auf zwei Wochenenden ausdehnen könnte. In Wertingen etwa findet die Schlossweihnacht nach dem windigen und verregneten Start voriges Wochenende nun ein zweites Mal statt. „Jetzt freuen wir uns auf ein gigantisches zweites Wochenende bei vorhergesagtem klarem, trockenem Wetter“, sagt Organisatorin Verena Beese von der Stadtverwaltung. Wieso nicht also auch zwei Wochenenden in Dillingen?

