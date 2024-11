Wertingen hilft nach Hochwasser-Katastrophe Musikern in Paiporta

Fast 300 Interessierte sind zum „Try-out-Concert“ der Bläserphilharmonie Wertingen in die Stadthalle gekommen. Der Präsident der Wertinger Stadtkapelle, Hubertus von Zastrow, und sein Team hatten den Test für den Orchesterwettbewerb des Bayerischen Musikrats nach den erschütternden Bildern der Hochwasserkatastrophe in der Region Valencia kurzfristig in ein Benefizkonzert umgewandelt. „Der Zuspruch hat uns überwältigt, für ein Vorbereitungskonzert kamen ungewöhnlich viele Gäste“, teilt von Zastrow mit.

In den von Überschwemmungen betroffenen Gebieten Spaniens ist die Zahl der Todesopfer auf mittlerweile weit über 200 gestiegen. Die Familie des Wertinger Bläserphilharmonie-Dirigenten Germán Moreno López hatte ein Video mit Bildern der Zerstörung in die Zusamstadt geschickt. Die Frau des Dirigenten und die beiden Kinder befanden sich bei den Großeltern in der spanischen Metropole. Das Video zeigt Pkw, die von den Wassermassen wie Spielzeugautos mitgerissen wurden. „Das ist schockierend, so etwas habe ich noch nicht gesehen“, kommentierte Hubertus von Zastrow die Folgen des katastrophalen Unwetters.

Icon Vergrößern Fast 300 Interessierte kamen zum Vorbereitungskonzert der Bläserphilharmonie Wertingen auf den Orchesterwettbewerb des Bayerischen Musikrats in die Stadthalle. Foto: Stadtkapelle Wertingen Icon Schließen Schließen Fast 300 Interessierte kamen zum Vorbereitungskonzert der Bläserphilharmonie Wertingen auf den Orchesterwettbewerb des Bayerischen Musikrats in die Stadthalle. Foto: Stadtkapelle Wertingen

Das Benefizkonzert in Wertingen wurde in diesen Tagen zu einem großen Erlebnis, und es brachte eine beachtliche Spende. Mit stehend dargebrachten Ovationen feuerte das Publikum, darunter Landrat Markus Müller und Stadtrat Johann Bröll, die Bläserphilharmonie an. Zu Beginn hatte Michael Ahne das Publikum in Wertingen in den durchaus ungewohnten Ablauf eines Konzerts unter Wettbewerbsbedingungen eingeführt – die Beleuchtung ist anders, alle Musiker und Musikerinnen kommen nur durch eine Tür auf die Bühne. Und die ausgewählten Stücke haben es in sich, sie müssen ganz besondere Schwierigkeitsgrade erfüllen.

Die Wertinger Bläserphilharmonie ist bereit für den großen Auftritt

Mit Spannung sieht die Wertinger Bläserphilharmonie nun dem Wettbewerb des Bayerischen Musikrats am 16. November entgegen. Als Hubertus von Zastrow das Publikum in der Stadthalle fragte, ob die Bläserphilharmonie wohl „ready“ sei für den großen Coup, antworteten die begeisterten Zuhörer und Zuhörerinnen mit einem lauten dreifachen Ja. Und sie zeigten sich am Ende sehr spendabel, denn es kamen bei der Sammlung 3282,50 Euro für den guten Zweck zusammen.

Icon Vergrößern Viel Beifall erhielt die Bläserphilharmonie Wertingen unter der Leitung des Dirigenten Germán Moreno López beim „Try-out-Concert“ in der Stadthalle. Foto: Stadtkapelle Wertingen Icon Schließen Schließen Viel Beifall erhielt die Bläserphilharmonie Wertingen unter der Leitung des Dirigenten Germán Moreno López beim „Try-out-Concert“ in der Stadthalle. Foto: Stadtkapelle Wertingen

Die Stadtkapelle Wertingen hat sich entschieden, zwei stark vom Hochwasser geschädigten Musikinstitutionen in der Stadt Paiporta bei Valencia zu helfen. Dies sind die Musikkapellen Unió Musical de Paiporta und Banda Primitiva de Paiporta, die beide in Musikschulen integriert sind. Sie erhalten jeweils die Hälfte der Spende im Namen der Wertinger Stadtkapelle und ihrer Zuhörer. „Die Ausrüstung der Musiker ist an beiden Orten komplett zerstört worden“, informiert von Zastrow. Musik im Team könne helfen, Krisen zu überwinden, betont der Präsident. Die Stadtkapelle Wertingen hoffe, dass die beiden Musikvereine aus Valencia bald wieder auftreten können.