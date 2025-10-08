Autofahrer flüchtet vor Polizei: Verfolgungsjagd mit über 200 km/h

Ein Mann rast mit seinem Auto durch eine Unfallstelle, obwohl er gar nichts damit zu tun hat. Die Polizei will ihn deshalb kontrollieren, doch er flüchtet mit hoher Geschwindigkeit Dutzende von Kilometern durch die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg und Donau-Ries. So geschehen am frühen Montagnachmittag. Die Verfolgungsjagd, die in Inchenhofen (Kreis Aichach-Friedberg) begann und in Zirgesheim bei Donauwörth endete, lässt die Ermittler rätseln.

Laut Polizei fiel der 55-Jährige, der aus dem Donau-Ries-Kreis stammt, gegen 13.15 Uhr in Inchenhofen auf. Dort passierte er mit deutlich überhöhtem Tempo die Stelle, an der ein Unfall passiert war. Die Beamten, die dort gerade tätig waren, versuchten den Pkw-Fahrer anzuhalten. Der gab aber Gas.

Verfolgungsjagd durch Hollenbach, Thierhaupten, Oberndorf und Donauwörth

Mehrere Streifen verfolgten den 55-Jährigen. Der ließ sich nicht beeindrucken. Die rasante Tour führte über Hollenbach, Petersdorf, Baar, Thierhaupten, Ostendorf, Ellgau, Oberndorf und Eggelstetten. Der Mann sei in den Orten zum Teil mit weit über 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen, berichtet Marco Oberfrank, stellvertretender Leiter der Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth. Bei Bäumenheim bog der Flüchtende auf die B2 in Richtung Norden ein und gab auf dieser so richtig Gas. Er beschleunigte den Wagen auf über 200 km/h.

An der Anschlussstelle Donauwörth-Parkstadt verließ der 55-Jährige die Bundesstraße. Über die Schellenbergstraße gelangte er zur Staatsstraße (Donautalstraße) und bog nach links in Richtung Zirgesheim ab. Etwa 50 bis 100 Meter vor dem Ortsschild gelang es den Gesetzeshütern an einer Engstelle (dort fanden Arbeiten statt), den Mann auszubremsen und seine Flucht, die rund eine halbe Stunde dauerte, zu beenden.

Autofahrer weigert sich nahe Zirgesheim, die Tür zu öffnen

Er weigerte sich aber, sein Auto zu verlassen, das er von innen versperrt hatte. Deshalb schlugen die Polizisten eine Seitenscheibe ein. Der Fahrer, der Widerstand leistete, zog sich leichte Verletzungen zu. Ansonsten schwieg der Mann dem Vernehmen nach. Die Polizei durchsuchte den Pkw, fand aber nichts Verdächtiges. Das Motiv für das Verhalten des 55-Jährigen sei derzeit unklar, so Oberfrank. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 55-Jährige eine Blutprobe abgeben. Diese wird auf Alkohol, Medikamente und Drogen untersucht.

Polizei sucht nach Verfolgungsjagd Zeugen und Betroffene

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Fahrers und ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die VPI führt die Ermittlungen. Sie sucht nun Zeugen, welche die Vorkommnisse beobachtet haben oder durch den 55-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Dienststelle entgegen. Telefon: 0906/402115-22.