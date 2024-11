Blaumeisen eröffnen Faschingssaison mit tropischem Motto in Huisheim

Auch in Huisheim ist es endlich so weit: Der Carneval Club Blaumeisen eröffnete jetzt in der Sualafeldhalle feierlich die Faschingssaison 2024/25. Viele Besucher strömten zur Veranstaltung und wurden mit Pizza, Grillwürsten, erfrischenden Getränken und einer ausgelassenen Atmosphäre empfangen. Bereits vor Beginn des offiziellen Programms war die Spannung in der Halle spürbar, denn die Gäste freuten sich auf eine facettenreiche Show, die viel Unterhaltung versprach.

Pünktlich um 18.11 Uhr wurde das Programm mit einer beeindruckenden tänzerischen Eröffnungsshow eingeläutet. Mit strahlendem Lächeln und toller Choreografie begeisterten Tänzer das Publikum bereits in der Eröffnungsshow. Danach hieß Präsidentin Nadine Stegner die Anwesenden herzlich willkommen, dankte allen Beteiligten und stellte Vorstandschaft sowie den Kinderhofstaat vor.

Die Verabschiedung des bisher amtierenden Prinzenpaars war emotional

Ein emotionaler Höhepunkt des Abends war der Abschied des bisherigen Kinderprinzenpaares, das seine Insignien an das neue Kinderprinzenpaar übergab. Mit strahlenden Gesichtern traten Tamika (Rasper) „Meisterin des Hula von Honolulu“ und Vincent (Heider) „Bezwinger der Wellen von Hawaii“ als neue kleine Regenten auf die Bühne und wurden von den Besuchern herzlich begrüßt.

Doch das war nur der Anfang eines Abends voller Überraschungen. In einem humorvollen Videoclip meldete sich Präsidentin Stegner scheinbar direkt aus dem Karibik-Urlaub und verkündete das Motto für die Saison: „Tropical Paradise“. Die Blaumeisen planen eine Reise durch tropische Regionen und werden die Gäste von Hawaii über Brasilien bis in die Karibik und den Dschungel entführen. Diese fröhliche Ankündigung fand ihren Höhepunkt in einem Flashmob aller Aktiven zu einem karibischen Hit, der die Stimmung in der Halle zum Beben brachte. Ebenso waren Vertreter des Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbands da und übernahmen die Ehrungen einiger Aktiver für ihr langjähriges Engagement im Verein.

Waghalsiges Showprogramm des großen Hofstaats

Die Vorstellung des großen Hofstaats war ebenso ein Spektakel. Mit waghalsigen Performances und lebhaften Darbietungen sorgte der Hofstaat für ein mitreißendes Programm. Anschließend wurde nochmals zur Kamera gegriffen, um eine weitere Videobotschaft zu senden. Diesmal schlüpfte Andreas Seel in die Rolle des Stadionsprechers, der „live“ aus Brasilien auf die neue Krönung hinführte: Prinzessin Christina I., „Herrscherin über Rio‘s Carneval“ (Rettenmeier), und Prinz Fabian I., „Herrscher des Maracanã“ (Nesselthaler) wurden unter tosendem Applaus als das neue Prinzenpaar vorgestellt. Christina ist seit langem im Faschingsverein aktiv, als ehemalige Tänzerin, Harlekin und aktives Vorstandschaftsmitglied. Die Freude des Hofstaats war deutlich spürbar.

Bis in die späten Stunden wurde ausgelassen gefeiert. Mitglieder des Carneval Clubs Blaumeisen, befreundete Gastvereine und zahlreiche Besucher feierten gemeinsam den gelungenen Start in die Faschingssaison 2024/25 und stimmten sich auf eine „tropisch-heiße“ Saison voller guter Laune und unvergesslicher Momente ein. (AZ)