Huisheim

Prunksitzung der Blaumeisen unter französischer Flagge

Plus Die Blaumeisen präsentieren bei ihrer Prunksitzung in Huisheim ein rasantes Showprogramm, das die Gäste nach Frankreich entführt. Cornelia Hayn übernimmt den Narrenteller.

Von Harald Schülein

Bereits beim Betreten des Saales zeigte einem das Bühnenbild, unter welchem Motto der Fasching beim Carneval-Club Blaumeisen Huisheim (CCBH) steht. Mit dem Eiffelturm, einer stilisierten Landkarte in rot-weiß-blau, dem gallischen Hahn, Weintrauben und einem Baguette wird der Schriftzug „Vive La France“ („Lang lebe Frankreich“) umrahmt. Ein Synonym für die Lebensfreude und das Wertegerüst, das auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit fußt. Dies konnten auch die Faschingsfreunde in der ausverkauften Halle am Sonntagabend miterleben. Die Verantwortlichen präsentierten ein Showprogramm, gekrönt vom Mitternachtsauftritt der Turnierformation Cats.

In den legendären Nachtclub Moulin Rouge entführten die Blaumeisen in einem Musical. Foto: Harald Schülein

Den Reigen eröffnete die Vorstellung des gesamten Hofstaates und der Regenten. Präsidentin Nadine Stegner begrüßte unter anderem den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler, Bürgermeister Harald Müller sowie die beiden Vizepräsidenten des Verbandes der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine (BSF), Giuseppe Prestifilippo und Mike Tögel begrüßen. Wortgewandt stellte sich das Kinderprinzenpaar Mia I. zu Schloss Gosheim und Prinz Leon I. zu Schloss Kaisheim/Leitheim vor, gefolgt vom großen Prinzenpaar Prinzessin Melanie I. vom Lande des brennenden Schnees und Prinz Markus III. vom Reich der Riesen.

