Brandserie in Bäumenheim: Gemeinde lobt Belohnung aus

Die Brandserie in Bäumenheim schlägt weiter hohe Wellen. Viermal brannten seit Juli Mülltonnen in der Donauwörther Straße. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten, die immer am Wochenende stattfanden. Und nun wird auch die Gemeinde selbst aktiv. Währenddessen weckt auch ein Fall in Donauwörth das Interesse der Ermittler.

Es kommt wahrlich nicht oft vor, dass eine Gemeinde eine Belohnung auslobt für Hinweise zur Ergreifung eines Täters. In Bäumenheim hat sich die Kommune jetzt aber zu diesem Schritt entschlossen. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass weitere „Anschläge“ folgen, habe man in Absprache mit der Polizei Donauwörth eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt. Mitteilungen nehme die Gemeindeverwaltung, jede Polizeidienststelle sowie die Inspektion Donauwörth unter der 0906/706670 entgegen.

Keine Zeugehinweise zum Brand in Bäumenheim

Dabei steht im neuesten Fall vom vergangenen Sonntag noch nicht fest, ob es sich überhaupt um ein Fremdverschulden handelt. Gegen 20.15 Uhr brannte eine Papiertonne in der Donauwörther Straße, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es kam zu einem leichten Schmorschaden an der Tonne. „Wir gehen aber nicht von einer Selbstentzündung aus bei den derzeitigen Temperaturen“, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Vieles spreche dafür, dass hier jemand „nachgeholfen“ habe. Zeugenhinweise gebe es bisher keine.

Ein Unbekannter setzte im November an einem Anwesen in der Donauwörther Straße in Bäumenheim eine Mülltonne in Brand. Foto: Anja Volkwein (Archivbild)

Keinen Tatverdächtigen gibt es bisher auch bei einem Fall aus dem November, bei dem der Rauch bis in eine Wohnung vordrang. Ein Großbrand konnte damals nur knapp verhindert werden. Auch zwei weitere Fälle sind noch ungelöst. Ob die Fälle zusammenhängen, ist nicht klar. „Das ist Spekulation“, so die Polizei. Offen ist derzeit auch, ob die Serie in Bäumenheim etwas mit einem Vorfall in Donauwörth vom vergangenen Montag zu tun hat. Dabei versuchte eine unbekannte Person zwei Mülltonnen in der Heilig-Kreuz-Straße anzuzünden. Das misslang aber. „Wir überlegen, ob es da Zusammenhänge gibt“, so die Polizei. Dafür gebe es aber bisher keine Anhaltspunkte. (bt)