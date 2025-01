Illegale Altölentsorgung nimmt zu: Polizei führt Hausdurchsuchungen durch

Im vergangenen Jahr haben Umweltsünder in mehreren Fällen Altöl illegal im Stadtbereich Wemding entsorgt. Wie berichtet, entsorgten Unbekannte 1000 Liter Altöl in die Kanalisation. Nach neuen Angaben der Polizei haben in diesem Fall nun Hausdurchsuchungen stattgefunden.

Im Stadtgebiet Wemding fanden vier Hausdurchsuchungen potenzieller Verdächtiger satt. Das Bayerische Landeskriminalamt untersuchte diverse Ölproben, konnte aber keinen Zusammenhang zu dem Kanalisationsvorfall herstellen. Bei den Durchsuchungen fand die Polizei allerdings Hinweise auf andere Umweltverschmutzungen. Die Beamten ermittelten nun unter anderem wegen des Verdachts auf unerlaubtes Betreiben von Anlagen, unerlaubtem Umgang mit Abfällen sowie Bodenverunreinigung.

Die Ermittlungen im Fall der 1000 Liter Altöl in der Kanalisation sind noch offen. Auch ein weiterer Fall illegaler Altölentsorgungen am Wanderparkplatz zwischen Wemding und Monheim wird noch untersucht. Hier entsorgte ein bislang Unbekannter mehrfach Altöl abgefüllt in Gläsern. Die Auswertung dieser Spuren dauert aktuell noch an. Wer hierzu Hinweise zu möglichen Verursachern in beiden Fällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)