Fußball-Kreisklasse Neuburg: So haben die Mannschaften aus dem Raum Donauwörth am zweiten Spieltag gespielt

Fußball

SG Feldheim/Genderkingen ringt den FC Staudheim nieder

Fußball-Kreisklasse Neuburg: Beim 3:2-Sieg führen die Gastgeber nur einmal – nämlich ganz am Ende. Münster/Holzheim lässt es in Ried ordentlich krachen.
    Feldheims Philipp Karmann jubelt: Kurz vor Spielende hat seine Mannschaft noch den Siegtreffer gegen die Gäste aus Staudheim erzielt.
    Feldheims Philipp Karmann jubelt: Kurz vor Spielende hat seine Mannschaft noch den Siegtreffer gegen die Gäste aus Staudheim erzielt. Foto: Simon Bauer

    Riesiger Jubel herrschte am Sonntagabend in Feldheim, wo die SG Feldheim/Genderkingen erst spät das Siegtor zum 3:2-Derbyerfolg gegen die Gäste aus Staudheim erzielte. Im Neuburger Stadtteil Ried war es die SG Münster/Holzheim, die zu jubeln hatte: Mit 1:5 unterlag der SC Ried den Gästen, die damit ihren ersten Saisonsieg verbuchen konnten. Auf diesen wartet der SV Bayerdilling weiterhin, denn beim SV Steingriff ließ sich die Porcari-Truppe nach anfänglicher Führung noch die Butter vom Brot nehmen.

