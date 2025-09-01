SG Feldheim/Genderkingen ringt den FC Staudheim nieder

Riesiger Jubel herrschte am Sonntagabend in Feldheim, wo die SG Feldheim/Genderkingen erst spät das Siegtor zum 3:2-Derbyerfolg gegen die Gäste aus Staudheim erzielte. Im Neuburger Stadtteil Ried war es die SG Münster/Holzheim, die zu jubeln hatte: Mit 1:5 unterlag der SC Ried den Gästen, die damit ihren ersten Saisonsieg verbuchen konnten. Auf diesen wartet der SV Bayerdilling weiterhin, denn beim SV Steingriff ließ sich die Porcari-Truppe nach anfänglicher Führung noch die Butter vom Brot nehmen.

