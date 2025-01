Gemischte Bilanz für die Volleyball-Mannschaften des VSC Donauwörth

Zwei Teams, zwei Gesichter: Die Damen und die Herren der VSC Unger-Volleys waren am Wochenende im Heimspiel-Einsatz. Die erste Damenmannschaft sicherte sich je drei Punkte aus zwei durchwachsenen Spielen und arbeitete sich somit auf den dritten Tabellenplatz der Bezirksliga vor. Die junge Herrenmannschaft hingegen musste trotz großem Einsatz und leidenschaftlichem Spiel zwei Niederlagen hinnehmen.

Bezirksliga Damen VSC Donauwörth – DJK Hochzoll III 3:1 (26:24, 19:25, 25:23, 25:16); VSC Donauwörth – TV Weitnau 3:1 (20:25, 25:13, 25:23, 25:13). Der erste Satz gegen die Damen aus Hochzoll begann nicht ganz wie erhofft. Mit den ersten verlorenen Spielzügen gegen blockstarke Gegnerinnen kamen die Unsicherheit und Trägheit der ersten beiden Spieltage zurück, was zu zahlreichen Eigenfehlern führte. Auch nach der ersten Auszeit beim Stand von 9:14 lief die Mannschaft weiterhin einem Rückstand hinterher. Erst die sicheren Aufschläge von Routinier Alexandra Faber und Irin Lanuschny brachten die Wende und den Satzgewinn für den VSC.

Nach einem erneut schwierigen Start in den zweiten Satz zeigten die Unger Volleys endlich ihr Können in Abwehr und Annahme. Auch die jungen Spielerinnen Ella Schreitmüller und Elena Faber lieferten eine starke Leistung als Mittelblockerinnen ab. Trotzdem gelang es dem VSC nicht, den Satz für sich zu entscheiden. Souverän und selbstsicher erspielte der VSC sich im dritten Satz, nach einer kleinen Aufstellungsanpassung, einen Vorsprung, der bis zum Ende hielt. Diese Sicherheit nahm man mit in den entscheidenden vierten Satz, der mit neun Punkten Vorsprung gewonnen wurde. Trainer Jürgen Faber: „Die groß gewachsenen Gegnerinnen aus Hochzoll zeigten eine sehr variable Spielweise, mit der wir zunächst nicht umgehen konnten. Zudem machte uns eine desaströs hohe Eigenfehlerquote zu schaffen. Doch die Mannschaft bewies Kampfgeist und konnte sich zurück ins Spiel kämpfen.“

Volleyball beim VSC Donauwörth: Damen I behalten die Nerven in engen Partien

Auch die zweite Partie des Tages gegen den Tabellenneunten aus Weitnau verlief zunächst nicht nach Plan. Die gegnerische Zuspielerin hatte die Blockreihe der Volleys von Anfang an im Griff, mangelnde Präzision und fehlender Fokus führten zu einem Rückstand im ersten Satz, der schließlich verloren ging. Nachdem die Allgäuer Spielmacherin zu Beginn des zweiten Durchgangs verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, fanden die Unger Volleys aber zurück ins Spiel. Stella Kiderles abwechslungsreiches Zuspiel ermöglichte es allen Angreiferinnen, ihre Stärken zu zeigen, und auch die agile Abwehr trug zum Ergebnis von 25:13 Punkten bei.

Im durchwachsenen dritten Satz brachten der von Coach Faber geforderte „kontrollierte Druck“ und die nötige Konsequenz in allen Bereichen am Ende doch noch die Führung. Außenangreiferin Helena Schreitmüller führte die Mannschaft mit einem druckvollen Angriff aus dem Rückraum zum Satzgewinn. Auch in der letzten Runde mussten die Unger Volleys kämpfen, doch die zum Schluss komplett aus Jugendspielerinnen bestehende Erste des VSC holte sich die nötigen Punkte und damit den sechsten Sieg in Folge. Kapitänin Pia Straub: „Wir konnten uns aus jeder schwierigen Phase des Spiels herauskämpfen und haben Nervenstärke bewiesen. Den dritten Tabellenplatz haben wir uns verdient!“

VSC Donauwörth: A. Faber, E. Faber, E. Johnson, S. Kiderle, I. Lanuschny, P. Regler, E. Schreitmüller, H. Schreitmüller, S. Schulz, P. Straub

Donauwörths Bezirksliga-Volleyballer bleiben trotz Niederlagen positiv

Bezirksliga Herren VSC Donauwörth – TSV Inchenhofen 2:3 (20:25, 25:13, 28:26, 16:25, 12:15); VSC Donauwörth – TV 1862 Dillingen 0:3 (18:25, 20:25, 16:25). Nachdem die Volleys im ersten Satz gegen Inchenhofen noch nicht ganz bei der Sache waren, musste man diesen mit 20:25 abgeben. Im zweiten Satz brachte der VSC allerdings sein ganzes Potenzial auf das Spielfeld und entschied diesen mit 25:13 deutlich für sich. Besonders die Außenangreifer Ben Zobel und Tobias Haindl glänzten mit spektakulären Angriffen. Die starke Leistung wurde auch im dritten Satz abgerufen, diesmal wehrten sich die Gäste allerdings heftiger (28:26). Inchenhofen fand zurück ins Spiel, wehrte die Angriffe der Donauwörther ab und gewann den vierten Satz klar. Im Tiebreak entwickelte sich das Spiel zu einem echten Krimi. Nach einem spannenden Hin und Her musste sich Donauwörth mit nur einem Punkt zufriedengeben.

Nach einer kurzen Pause ging es direkt in das zweite Spiel gegen den TV Dillingen, die Gäste waren der klare Favorit. Die Donauwörther Spieler hielten zwar gut mit, konnten die hochkarätigen Angriffe der Dillinger aber nur selten effektiv abwehren. So gingen alle drei Sätze eindeutig an die Gäste (18:25, 20:25, 16:25). Trotz der beiden Niederlagen war die Stimmung in der Halle nicht gänzlich gedämpft. Die Fans applaudierten den Spielern für ihren unermüdlichen Einsatz und die gezeigte Teamleistung. Trainer Richard Rohrer: „Wir haben heute gegen starke Gegner gespielt und trotz der Niederlagen viel gelernt. Wir werden die positiven Aspekte mitnehmen und an unseren Schwächen arbeiten.“ (AZ)

VSC Donauwörth: R. Rohrer, B. Zobel, T. Haindl, F. Gnad, M. Kittner, M. Habersatter, J. Regler, J. Miehling und M. Rohr