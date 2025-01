Volleyballerinnen des VSC Donauwörth bleiben auf Erfolgskurs

Die jungen Spielerinnen des VSC setzten am vergangenen Spieltag ihre Erfolgsserie in der Frauen-Bezirksliga fort und gewannen zum zweiten Mal in Folge beide Spiele an einem Spieltag. Mit einer souveränen und konstanten Leistung begeisterten sie die Fans in der heimischen Halle.

Frauen, Bezirksliga VSC Donauwörth - FC Ebenhofen 3:1 (26:24, 25:21, 22:25, 25:19). Der Auftakt des Heimspieltages verlief für die Gastgeberinnen gegen den FC Ebenhofen zunächst holprig. Abstimmungsprobleme in der Abwehr führten dazu, dass es den Donauwörtherinnen zunächst schwerfiel, ein flüssiges Angriffsspiel aufzubauen. Doch die Mannschaft bewies Nervenstärke und steigerte sich im Laufe des Satzes merklich.

„Das ist der Vorteil eines Heimspiels, denn unsere lautstarken Fans haben uns in der etwas kritischeren Anfangsphase sehr geholfen“, erklärte Mannschaftskapitänin Pia Straub nach dem Spiel. Der entscheidende Faktor für den Erfolg war schließlich die herausragende Abwehrbereitschaft, die sich im Laufe der Saison stark verbesserte. Im Angriff konnten sich die VSC-Spielerinnen wie gewohnt auf ihre beiden Hauptangreiferinnen Irin Lanuschny und Helena Schreitmüller verlassen, die mit kraftvollen und präzisen Schlägen den Gegnern das Leben schwer machten. Am Ende gelang ein verdienter Sieg gegen Ebenhofen.

VSC Donauwörth zeigt konzentrierte Leistung

VSC Donauwörth - TSV Sonthofen II 3:0 (25:13, 25:14, 25:23). Im zweiten Spiel des Tages trafen die VSC-Mädels auf den TSV Sonthofen. Diesmal waren die Rollen vertauscht: Die Spielerinnen des VSC gingen als die erfahreneren Akteure ins Spiel, da der Gegner eine noch jüngere Mannschaft ins Rennen schickte. Von Beginn an zeigten die Gastgeberinnen eine konzentrierte und kontinuierliche Leistung. Mit einer stabilen Annahme, einer klugen Spielverteilung und präzisen Angriffen ließen sie dem TSV Sonthofen kaum eine Chance. Trainer Jürgen Faber zeigte sich nach dem Spiel äußerst zufrieden: „Die Mädels haben heute genau das umgesetzt, was wir im Training besprochen haben. Ich bin stolz, wie sie von Spiel zu Spiel reifer werden.“

Mit den zwei Siegen bleiben die VSC-Mädels weiter auf Kurs und bestätigten damit, in der Bezirksliga eine ernstzunehmende Größe zu sein. Die Mannschaft überzeugte in beiden Partien sowohl durch individuelle Klasse als auch durch Teamgeist.

VSC Donauwörth: Irin Lanuschny, Helena Schreitmüller, Ella Schreitmüller, Alexandra Faber, Stella Kiderle, Pauline Regler, Sarah Schulz, Pia Straub, Elena Faber

Doppelheimspieltag am 18. Januar in Donauwörth

Am Samstag, den 18. Januar, erwartet die Fans des VSC Donauwörth der nächste Heimspieltag - und das gleich für beide erste Mannschaften: Die Damen und die Herren treten parallel in der Gymnasiumhalle Donauwörth an und freuen sich auf die Unterstützung zahlreicher Zuschauer.

Die Damenmannschaft eröffnet den Spieltag um 13 Uhr mit ihrem Heimspiel, gefolgt von den Herren, die ab 14 Uhr auf dem Nachbarfeld ihre Partie austragen. Beide Teams befinden sich aktuell im gesicherten Mittelfeld ihrer jeweiligen Bezirksliga und wollen den Heimvorteil nutzen, um weiter zu punkten. Ein besonderes Augenmerk liegt weiterhin darauf, junge Talente in die Teams zu integrieren und ihnen wertvolle Spielpraxis zu ermöglichen. Für Verpflegung ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Die Spielerinnen und Spieler des VSC Donauwörth freuen sich auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die sie bei diesem besonderen Heimspieltag unterstützen. (AZ)