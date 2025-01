Für den VSC Donauwörth reicht es nur zum Ehrenpunkt

Eine unerwartet klare 1:9-Klatsche setzte es für die Frauen-Tischtennis-Mannschaft des VSC Donauwörth zum Rückrundenstart der Verbandsliga Südwest gegen den Tabellenzweiten TTSC Warmisried. Trotz heftiger Gegenwehr und vielen knappen Sätzen war gegen die starken Allgäuerinnen nichts mehr zu holen.

Beide Doppel verliefen relativ ausgeglichen. Während Petersen/Gritzner nach 2:0-Satzführung noch unglücklich mit 9:11 im Entscheidungssatz verloren, mussten sich Olthues/Kampfinger in vier Sätzen geschlagen geben. Im vorderen Paarkreuz hatten es Dagmar Petersen und Petra Olthues mit zwei jugendlichen Nachwuchsspielerinnen, den Schwestern Anna und Lilly Schindele zu tun. Beide mussten sich gegen Lilly geschlagen geben, die teilweise sehr clever agierte und den beiden Donauwörther Routiniers in den entscheidenden Situationen überlegen war. Auch die 15-jährige Anna Schindele erwies sich als sehr gefestigt, und so reichte Petra Olthues ihre 2:1-Führung nicht zum Sieg.

Dagmar Petersen holt den Ehrenpunkt für den VSC

Besser machte es dann Dagmar Petersen, die nach 0:2-Rückstand das Spiel noch drehen konnte und den Ehrenpunkt für die VSClerinnen holte. Im hinteren Paarkreuz konnten sich Christine Kampfinger und Andrea Gritzner weder gegen Carmen Mayer noch gegen Barbara Lutz durchsetzen. Beide spielten gut und kämpften sich immer wieder ran, doch letztendlich mussten sie die Überlegenheit ihrer Gegnerinnen anerkennen.

Wichtig werden die kommenden Spiele gegen Dösingen und Heising, in denen der VSC Donauwörth nun unbedingt punkten will. (AZ)