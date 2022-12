Impfbetrug in hunderten Fällen: Arzt aus Wemding von Mai an vor Gericht

Der Prozess vor dem Landgericht gegen den Mediziner, der hundertfach Scheinimpfungen vornahm, soll im Frühjahr starten. Auch Amtsgericht ist weiter beschäftigt.

Über ein Jahr nach dem Bekanntwerden des Corona-Impfskandals in Wemding steht nun fest, wann dem Hausarzt, der offenbar Hunderte von Scheinimpfungen vorgenommen hat, der Prozess gemacht wird. Das Landgericht Augsburg plant, mit dem Hauptverfahren im Mai 2023 zu beginnen. Es sind rund 20 Verhandlungstage geplant. Mit einem Urteil ist wohl erst nach den Sommerferien zu rechnen.

Nach Erkenntnissen der Ermittler hat der Mediziner, der als Impfgegner gilt, einen Teil der Corona-Impfungen im Einvernehmen mit Personen, die auch von weither anreisten, vorgetäuscht. Andere Patienten wollten gegen Corona immunisiert werden, erhielten die Spritze aber nicht. Dies alles passierte zwischen Frühjahr und Herbst 2021.

Die zuständige Kammer des Landgerichts Augsburg muss erst noch andere Fälle abarbeiten

Nachdem die Sache aufgeflogen war, zogen sich die Ermittlungen über mehr als ein Jahr hin. Dem Arzt werden vorsätzliche Körperverletzung, Betrug und wissentliche unrichtige Dokumentation von Schutzimpfungen zur Last gelegt. Zuletzt stand noch ein Sachverständigengutachten aus. Zudem hat die am Landgericht zuständige Kammer erst noch Verfaren abzuarbeiten, in denen die Angeklagten in Haft sitzen.

Während es also noch fast ein halbes Jahr dauern dürfte, ehe der Prozess beginnt, laufen vor dem Amtsgericht Nördlingen bereits seit Monaten die Verhandlungen gegen Frauen und Männer, die ihr Einverständnis für eine Scheinimpfung gaben und auf diese Weise einen Eintrag in den Impfpass bekamen, obwohl kein Piks stattfand. Diese Personen erhielten zunächst Strafbefehle. Ein Teil legte Einspruch gegen diese ein. So kam und kommt es zu den Prozessen. Bis in Nördlingen alle diese Fälle abgearbeitet sind, wird es nach Auskunft des dortigen Gerichts noch Monate dauern. Es gingen von der Staatsanwaltschaft immer noch Strafbefehle ein.

Einige Patienten des Wemdinger Arztes wollen die Urteile des Amtsgerichts Nördlingen nicht akzeptieren

Die meisten Angeklagten bislang hat das Amtsgericht wegen Beihilfe zu Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz zu Geldstrafen verurteilt, in ein paar wenigen Verhandlungen stand am Ende ein Freispruch. Mehrere Verurteilte wollten die Urteile nicht akzeptieren und gingen in die nächste Instanz. So beschäftigt der Impfbetrüger-Komplex die Justiz auf einer weiteren Ebene. Die ersten Berufungsverhandlungen finden dem Vernehmen nach wahrscheinlich im Laufe des Januar statt.