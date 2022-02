Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Was das St.-Afra-Hospiz im Wittelsbacher Land alles leistet

Plus Seit einem Vierteljahrhundert begleitet der ambulante Dienst Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Jetzt begeht die Einrichtung in Zeiten der Pandemie ihr Jubiläum.

Von Heike John

Die Corona-Pandemie hat auch die Hospizarbeit vor große Herausforderungen gestellt. Sie prägt auch das Jubiläum des St.-Afra-Hospizes, das vor 25 Jahren ins Leben gerufen wurde und einen besonderen Geburtstagswusch hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen