Rundgang über den Karitativen Christkindlmarkt: Neuigkeiten und Highlights

Bei schneidendem Wind und klammer Kälte drängen am Eröffnungsabend die Besucher auf den Karitativen Christkindlmarkt. Neben Glühwein und leckeren Speisen entschädigen neue Stände für das unwirsche Wetter. Zum ersten Mal sind der Bayerische Jugendsportverband, die FDP sowie der Schinkenstand von Hans Gfrörer dabei. Das Besondere aber ist etwas ganz anderes.

Mit einer Rede begrüßt die Mitorganisatorin Ulrike Sasse-Feile die Besucher bei der Eröffnung. Das karitative Projekt finde nun schon seit 53 Jahren ohne Unterbrechung statt, sagt sie und dankt den zahlreichen Unterstützern und Helfern. Viele Gruppen hätten den Verkauf monatelang vorbereitet. Musikalisch eingerahmt wird die Eröffnung durch den Chor der Theresia-Gerhardinger-Grundschule. „Der Markt ist eine verbindende Klammer“, so Sasse-Feile. Politische Gruppen, wirtschaftliche Akteure, Sportgruppen und Organisationen aus der Jugendarbeit kommen zusammen.

Simon Miller aus Friedberg freut sich als Besucher über die Eröffnung des Marktes. Der sei einer schönsten in der Region, urteilt er. Manchmal kämen Freunde aus Landsberg oder Günzburg hierher. Denen gefalle es am karitativen Christkindlmarkt besonders gut. Er findet es gut, dass der vorweihnachtliche „Kommerz“ für einen karitativen Zweck genutzt wird. Stefanie Miller hat sich bei den Kräuterweibern einen Quittenpunsch geholt. So etwas habe sie sonst noch nirgends probieren können, sagt die Friedbergerin.

Neulinge am karitativen Christkindlmarkt sind Nora Waldvogel, Kreisjugendleiterin der Bayerischen Sportjugend (BSJ), und Ulla Hillenbrand, ihre Kollegin. Bei ihrem Stand ist ein auffälliges Gerät zu sehen: eine T-Wall. Die quadratische „Wand“ mit einer Seitenlänge von etwa einem Meter lädt zum Reaktionsspiel ein. Dabei geht es darum, so schnell wie möglich die aufleuchtenden Punkte zu treffen. Waldvogel und Hillenbrand machen mit der Attraktion auch Werbung für die Übungsleiterkurse der BSJ.

Karitativer Christkindlmarkt 2024 in Friedberg: Schupfnudeln und Backstube

Conny Böhm, Stadträtin der FDP, und ihre Parteikollegen warten mit Krautschupfnudeln auf. Man habe darüber nachgedacht, was man den Marktbesuchern anbieten könne. Die erste Idee, „Drei im Weckle“ zu servieren, verwarf man, erläutert sie. Zu groß wäre die Konkurrenz mit dem Pfadfinderstand schräg gegenüber gewesen, der das schon seit vielen Jahren verkaufe, sagt die Friedbergerin.

Eine mehrjährige Tradition hat dagegen „Vronis Backstube“. Seit 2017 backt Veronika Günther, genannt Vroni, mit Kindern. Manchmal seien die Kleinen am Anfang ein bisschen schüchtern, aber dann hätten sie viel Spaß am Plätzchenbacken, erzählt Günther. Da nur eine Handvoll Kinder in dem kleinen Zelt Platz hat, müssen die manchmal ein bisschen warten. Die Kinder helfen mit und kreieren Vanillekipferl, Rumkugeln - ohne Rum - und Kokosbusserl. Hinter dem österreichischen Namen verberge sich auch ein österreichisches Rezept, offenbart Vroni, die sich über Lebensmittelspenden des Gasthofs Zur Linde und des Edekamarktes Wollny freut.

Auf der anderen Seite von Sankt Jakob hat das gemütliche Café Divano geöffnet, wo man sich aufwärmen kann. Im selben Gebäude ist ein Bücher- und Spiele-Flohmarkt der Stadtbücherei zu finden. Die Bücher und Spiele sind begehrt. Falls Bücher übrig bleiben, werden die nicht entsorgt, sondern gelagert, hebt Büchereileiterin Eva Michl hervor. Beim nächsten Flohmarkt würden sie dann wieder ausgelegt.

Am Stand von „Liebenswertes Friedberg“ wird ein Taschenmesser verkauft, auf dem das Motiv der Friedberger Skyline aufgedruckt ist. Da es sich um ein Klappmesser handele und die Klinge nur fünf Zentimeter lang ist, sei der Verkauf mit den rechtlichen Vorgaben vereinbar, erklärt Ulrike Sasse-Feile. Sie habe das trotzdem noch mit der Friedberger Polizei und den anderen Organisatoren abgeklärt.

Der Markt ist noch am Wochenende geöffnet. Öffnungszeiten sind: Samstag, 30. November: 13 bis 20 Uhr, Sonntag, 1. Dezember: 11 bis 20 Uhr. Am Dienstag, 3. Dezember, eröffnet dann der Friedberger Advent.