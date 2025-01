Im Landkreis Aichach-Friedberg findet erstmals eine U18-Wahl statt

Etwas mehr als drei Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Wer noch keine 18 Jahre alt ist, kann im Vorfeld ebenfalls seine Stimme abgeben: bei der U18-Wahl. Sie findet dieses Jahr erstmals im Landkreis Aichach-Friedberg statt. Organisiert wird die U18-Wahl vom Kreisjugendring Aichach-Friedberg.

In der Woche vom 7. bis zum 14. Februar haben Jugendliche im Wittelsbacher Land die Möglichkeit, in einem der Wahllokale eine Stimme abzugeben. Bislang stehen fünf Orte fest, es können noch welche dazukommen. Die Tage und Uhrzeiten, an denen gewählt werden kann, unterscheiden sich. Es muss vor Ort gewählt werden, Briefwahl ist nicht möglich. Anders als bei der Bundestagswahl können Jugendliche bei der U18-Wahl nur eine Partei wählen, keinen Direktkandidaten.

U18-Wahl im Landkreis Aichach-Friedberg: Wer darf wählen?

Voraussetzungen gibt es für die Wahl keine. „Jeder, der unter 18 ist und einen Stift ansetzen kann, darf wählen“, sagt Chris Götz vom Kreisjugendring Aichach-Friedberg. Er koordiniert die U18-Wahl fürs Wittelsbacher Land. Dass es erstmals im Landkreis eine U18-Wahl gibt, freut ihn. „Ich finde es eine sehr gute Möglichkeit, sich mit Wahlen und Politik auseinanderzusetzen“, sagt Götz. „Ich finde es auch persönlich spannend zu schauen, was wollen die Parteien für die Jugend machen?“ Man könne nicht früh genug anfangen, sich mit solchen Themen zu beschäftigen.

Icon Vergrößern Chris Götz vom Kreisjugendring Aichach-Friedberg koordiniert die U18-Wahl im Landkreis. Foto: Basti Theune Icon Schließen Schließen Chris Götz vom Kreisjugendring Aichach-Friedberg koordiniert die U18-Wahl im Landkreis. Foto: Basti Theune

Ob sich das Ergebnis der U18-Wahl dem der Bundestagswahl ähneln wird, kann Götz schwer einschätzen. „Vom Bauchgefühl würde ich schon sagen, dass das Ergebnis abweicht“, sagt der 25-Jährige. Bei Jugendwahlen in anderen Landkreisen hätten manche Parteien gut abgeschnitten, die bei der Bundestagswahl keine große Rolle spielen, etwa die Tierschutzpartei. In anderen Landkreisen gibt es die U18-Wahl schon länger.

Das Ergebnis der U18-Wahl wird am Abend des 14. Februar feststehen, nachdem alle Wahllokale geschlossen haben. Erwartungen an die Teilnehmerzahlen hat Götz keine. „Wir machen einfach und schauen, was dabei herauskommt“, sagt er. „Wir freuen uns über jede Stimme.“

In diesen Wahllokalen können Jugendliche im Landkreis Aichach-Friedberg wählen Jugendzentrum Friedberg, Aichacher Straße 5a, am 12. und 13. Februar von 15 bis 18 Uhr

Mehrzweckhalle Eurasburg, Schulstraße 18, am 7. Februar von 14 bis 18 Uhr

Jugendzentrum Aichach, Flurstraße 3-5, am 11. und 12. Februar von 15 bis 20 Uhr

Malteser Aichach, Werlbergerstraße 3-5, am 13. und 14. Februar von 13 bis 17 Uhr

Kreisjugendring Aichach, Stadtplatz 36B, am 9. Februar von 13 bis 17 Uhr und am 10. Februar von 14 bis 17.30 Uhr