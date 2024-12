Besinnlicher Adventsmarktbesuch – mit stressiger Parkplatzsuche?

Ein Glühwein, eine Bratwurstsemmel oder ein Tütchen gebrannte Mandeln? Am liebsten alles drei. Denn beim Besuch des Friedberger Advents darf man sich gerne etwas gönnen. Die Stimmung mit den vielen Lichtern, der Geschenkbaum, die zahlreichen liebevoll gestalteten Stände und das tolle Zusatzprogramm sorgen dafür, dass der Adventsmarkt auch über Friedberg hinaus ziemlich beliebt ist. An den Wochenenden besuchen Tausende Menschen den Friedberger Advent. Alles könnte so schön sein – wäre da nicht der Hin- und Rückweg.

Denn die Parkplätze in der Stadt sind begrenzt. Wenn auf dem Adventsmarkt viel los ist, dann wird die Suche schnell zum Spießrutenlauf. Wenn dann auch noch das Parkleitsystem in den Tiefgaragen in die Irre führt, ist der Auftakt eines eigentlich schönen Ausflugs leider alles andere als besinnlich. Dass die Busse nur unzuverlässig fahren, verschärft das Problem. Wer will schon in der Kälte an der Bushaltestelle lange warten, weil Abfahrtzeiten nicht eingehalten werden und ganze Fahrten spontan nicht stattfinden? Es ist nicht verwunderlich, wenn viele deshalb wieder eher auf das Auto zurückgreifen, was wiederum die Parkplatzsituation verschlechtert.

Bei den Bussen braucht es mehr Verlässlichkeit

Eine einfache Lösung gibt es nicht. Das Parkleitsystem auszuschalten, ist laut Stadtverwaltung schwierig. Bleibt nur, eine offensive Kommunikation darüber: Auch wenn freie Parkplätze angezeigt werden, kann es sein, dass diese nur für Anwohnerinnen und Anwohner zur Verfügung stehen. Auch ein Hinweis auf andere, verlässlichere Parkplätze, wie am Volksfestplatz, tragen vielleicht einen Teil dazu bei, die Situation zu entspannen. Viel wichtiger wäre aber, dass man eine Verlässlichkeit im ÖPNV vorantreibt. Denn Busse, die kommen, wann sie wollen, kann man sich auch sparen.

Und im Einzelfall, hilft vielleicht ein Kinderpunsch oder Glühwein auf dem Friedberger Advent (oder zwei), um die stressige Anfahrt hinter sich zu lassen und eine besinnliche Zeit verbringen zu können.

