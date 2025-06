Nach tödlichem Unfall auf der A8: Mehrere Kollisionen im Umleitungschaos

Der tödliche Unfall auf der A8 in der Nacht auf Dienstag hat auch bis in die späten Abendstunden den Verkehr stark beeinträchtigt. Weil die Strecke zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing voll gesperrt war, wichen in Richtung München viele Autofahrerinnen und -fahrer auf umliegende Straßen und Dörfer aus. Insbesondere im Raum Friedberg, Ortsteil Haberskirch kam es so zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizeiinspektion Friedberg führte bis in die späten Abendstunden Verkehrslenkungsmaßnahmen durch. In dem Zusammenhang kam es auch zu mehreren Auffahrunfällen.

Vier Auffahrunfälle im Umleitungsverkehr nach tödlichem Unfall auf der A8 zwischen Friedbrg und Dasing

Bereits um 7.20 Uhr fuhr laut Polizei in Adelzhausen ein Auto auf der Aichacher Straße einem anderen Wagen auf. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 7.50 Uhr fuhr auf der B300 in Dasing ein Lkw auf ein vor ihm stehendes Auto. Dort krachte es auch gegen 17.45 Uhr noch einmal, als ein Wohnmobil mit einem Lkw kollidierte. Zuvor kam es um 16.30 Uhr noch auf der Aichacher Straße in Friedberg zu einem Auffahrunfall, zwei Autos fuhren ineinander.