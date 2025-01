Telekom warnt vor Phishing-Mails mit angeblichem Treueprogramm

Die Deutsche Telekom hat Kundinnen und Kunden vor einer aktuellen Betrugsmasche gewarnt. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung berichtete, seien an mehrere Accounts Mails verschickt worden, in Zusammenhang mit einem angeblichen Treueprogramm verschickt worden. Die Nachrichten würden Aufforderung enthalten, vermeintliche Treuepunkte rasch einzulösen und über einen Link persönliche Daten weiterzugeben.

Telekom warnt Kunden vor Phishing-Mails

Dabei handele es sich der Mitteilung zufolge um sogenanntes Phishing. Mit den gefälschten Mails werde versucht, an Nutzernamen oder Passwörter zu gelangen. Mit angeblichen Geschenken oder Rückerstattungen werden, um an persönliche Daten zu gelangen. Wie die Telekom warnt, sollten Kundinnen und Kunden entsprechende Mails umgehend als Spam melden, enthaltene Links nicht anklicken und Passwörter oder Kontonummern keinesfalls weitergeben.

Kundinnen und Kunden könnten betrügerische Mails zudem anhand mehrerer Hinweise identifizieren. Die gefälschten Mitteilungen enthielten meist keine persönliche Anrede. Vertragsrelevante Daten wie Kundennummern würden nicht genannt. Im Vergleich zu offiziellen Mails der Telekom enthielten die gefälschten Nachrichten kein Prüf-Siegel des Unternehmens. Verdächtig sei auch, wenn Mails unter hoher Wichtigkeit versendet würden, der Absender der Nachrichten aber unbekannt sei. Die Betrugsmails zum Treueprogramm würden der Mitteilung zufolge schließlich mit der auffälligen Unterschrift „von Marco Holzwart für Ralf Hoßbach“ versehen sein.

Angebliches Treueprogramm ein weiterer Fall von Betrug durch Phishing

Eine unpersönliche Anrede, schlechtes Deutsch oder ungewöhnliche Umlaute seien mittlerweile keine sichere Methode mehr, Phishing zu identifizieren, warnt das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik auf seiner Website. Oft würden die Betrügerinnen und Betrüger aber auf ähnliche Maschen zurückgreifen, um an vertrauliche Daten zu gelangen. Die täuschen echten Nachrichten stammten meist vermeintlich von einer bekannten Person oder Organisation. Typisch sei auch ein angeblicher Zeitdruck. Die Verbraucherzentrale informiert online über aktuelle Fälle von Phishing.